Billie Eilish – ​i love you: audio, testo e traduzione

​I love you è la tredicesima traccia contenuta nel debut album della diciassettenne cantautrice californiana Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, pubblicato il 29 marzo 2019 via Darkroom/Interscope Records.

Si tratta di una dolce canzone d’amore, una ballata acustica soft scritta con la collaborazione del fratello Finneas (che nel ritornello canta insieme a lei), come del resto tutte le quattordici tracks del disco, che è anche disponibile nell’edizione giapponese che racchiude due ulteriori tracce bonus.

In “i love you”, Billie parla di una relazione complicata. La Eilish ha definito questo pezzo come uno dei suoi preferiti racchiusi nel progetto.

Una curiosità: in occasione di un’intervista rilasciata a PopBuzz, la giovane cantante ha sostenuto che le ultime tre canzoni dell’album, dovevano formare una frase “listen before i go”, “i love you” e “goodbye”. La frase avrebbe dovuto iniziare con una traccia intitolata “i dont know, i just wish i wasnt breathing” ma tale traccia non è mai stata completata, e quindi non poteva essere inclusa nel disco.

Billie Eilish – ​i love you Traduzione

Non è vero

Dimmi che mi hanno mentito

Piangere non è da te, ooh

Che diavolo ho fatto?

Non sono mai stata il tipo da

Lasciare che qualcuno mi veda dentro, ooh

Forse non vuoi tornare indietro?

Di’ che stavi provando a farmi ridere

E oggi nulla deve cambiare

Non volevi dire “ti amo”

Ti amo ma non vorrei, ooh

Svegli tutta la notte per un volo notturno

Vorrei che non avessimo mai imparato a volare

Forse dovremmo provare

A raccontare a noi stessi una buona bugia

Non volevo farti piangere

Forse non vuoi tornare indietro?

Di’ che stavi provando a farmi ridere

E oggi nulla deve cambiare

Non volevi dire “ti amo”

Ti amo ma non vorrei, ooh





Il sorriso che mi hai dato

Anche quando ti sentivi morire

Cadremo a pezzi non appena farà buio

Sono tra le tue braccia al Central Park

Non c’è nulla che tu possa fare o dire

Non posso fuggire, ti amo

Non vorrei, ma ti amo, ooh

Ooh ooh

Ooh ooh

​I love you Testo – Billie Eilish

It’s not true

Tell me I’ve been lied to

Crying isn’t like you, ooh

What the hell did I do?

Never been the type to

Let someone see right through, ooh

Maybe won’t you take it back?

Say you were tryna make me laugh

And nothing has to change today

You didn’t mean to say “I love you”

I love you and I don’t want to, ooh

Up all night on another red-eye

Wish we never learned to fly

Maybe we should just try

To tell ourselves a good lie

I didn’t mean to make you cry





Maybe won’t you take it back?

Say you were tryna make me laugh

And nothing has to change today

You didn’t mean to say “I love you”

I love you and I don’t want to, ooh

The smile that you gave me

Even when you felt like dying

We fall apart as it gets dark

I’m in your arms in Central Park

There’s nothing you could do or say

I can’t escape the way, I love you

I don’t want to, but I love you, ooh

Ooh, ooh

Ooh, ooh





