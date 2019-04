Povia – Cameriere: ascolta il nuovo singolo con il live video a “Domenica In” in cui è stato ospite + testo

Cameriere è il nuovo singolo del cantautore milanese Giuseppe Povia, che archiviata l’era Nuovo Contrordine Mondiale, decimo album autoprodotto, autodistribuito e pubblicato il 23 aprile 2016, vi presenta il nuovo singolo Cameriere, acquistabile solo nel suo shop a soli 0,72 € e in omaggio acquistando l’ultima fatica discografica a 9 euro.

Domenica 31 marzo 2019, Povia è stato dieci minuti ospite di Mara Venier a Domenica In, al fine di presentare e esibirsi sulle note della nuova e intima canzone, prodotta da Claudio Del Signore.

“Cameriere è una metafora: io ho fatto il cameriere per 20 anni e secondo me ci sono 2 modi di “servire” nella vita. Il primo è servire qualcuno, per soldi e il secondo “il servire a qualcuno”, cioè essere d’aiuto per qualcuno. Io quando facevo il cameriere, aiutavo le persone, volevo che stessero bene e questo mi ha insegnato a capire molte cose della gente. Oggi, facendo il cantautore, servo delle emozioni e quando la gente rimane fino alla fine di un mio concerto, sono molto felice.” Povia a Domenica In.

Sul sito Rai è possibile vedere la puntata in questione ma per fare ciò bisogna essere registrati al sito. Povia è intervenuto nel finale, quindi per vedere il video dovete andare a circa 4 minuti dalla fine. E’ possibile vedere il filmato anche nella pagina Facebook del cantante.

Cameriere – Povia – Testo

Ho fatto il cameriere 20 anni

mi sono mantenuto i sogni

consigliavo da mangiare e bere

oggi stappo questa canzone

i miei capi, i miei colleghi

alcuni bravi, altri no

come certi musicisti tecnici

e organizzatori di show

e non facevo viaggi a vuoto

sempre elegante e educato

il mio pubblico in sala

era fortunato.





Lo sento ancora quando mi chiamavano

tutti insieme:

Cameriere, cameriere, cameriere

(scusi)

cameriere, cameriere, cameriere

e mi emoziona tanto

tornare indietro nel tempo

(scusi)

verso un mondo

verso un isola

verso il mare

e poi ho versato un po’ di vino addosso a te

e tu ti sei innamorata di me

che ti abbracciavo e ti baciavo all’improvviso

e la gente non capiva mai perché

una così bella

potesse stare con il…

cameriere, cameriere, cameriere

(scusi).

Quando parlavo troppo

il cliente non tornava più

se oggi parlo troppo non mi invitano in tv

quando rompevo un bicchiere tutti si giravano ma poi sorridevano

se adesso prendo una stecca, presa

ma me la perdonano

il cameriere è psicologo, attore

è anche uno che capisce le persone

e la mancia è un applauso

a metà canzone

la scaletta era il menù

il fonico il cuoco

il bis un cliente ritornato

io col vassoio in mano ero come a teatro.

Lo sento ancora quando mi chiamavano

tutti insieme:

Cameriere, cameriere, cameriere

(scusi)

cameriere, cameriere, cameriere

e mi emoziona tanto

tornare indietro nel tempo

(scusi)

verso un mondo

verso un isola

verso il mare

e poi ho versato un po’ di vino addosso a te

e tu ti sei innamorata di me

che ti abbracciavo e ti baciavo all’improvviso

e la gente non capiva mai perché

una così bella

potesse stare con il…

cameriere.





E’ davvero felice chi prova a fare ciò che gli piace

e anche se va male

è meglio fallire

che non agire mai

rincorrevo i miei sogni sempre

mentre lavoravo tra la gente

Lo sento ancora quando mi chiamavano

tutti insieme:

cameriere, cameriere, cameriere

scusi

cameriere, cameriere, cameriere

e poi ho versato un po’ di vino addosso a te

e tu ti sei innamorata di me

che ti abbracciavo e ti baciavo all’improvviso

e la gente non capiva mai perché

una così bella

potesse stare con il

cameriere, cameriere

(scusi, è tutta la canzone che la chiamo. Il conto)