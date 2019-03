Billie Eilish – xanny: audio, testo e traduzione della canzone

xanny è la terza traccia in scaletta nell’album d’esordio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, rilasciato il 29 marzo 2019. In un’intervista, la Eilish ha affermato che è una delle sue canzoni preferite dell’album.

Come tutte le tracks del disco, anche questa è stata scritta a quattro mani con il fratello Finneas, che l’ha anche prodotta.

Per quel che concerne il significato, mi vien da dire: finalmente una traccia educativa e non macabra di questa giovane cantante e autrice statunitense, che per l’occasione canta di non fare uso di sostanze stupefacenti, di essere una di quelle poche persone che va alle feste piene di fumo e droghe, limitandosi a bere solo bibite.

Xanny è lo Xanax, un farmaco usato per il trattamento dell’ansia, che tuttavia viene anche utilizzato per scopi ricreativi e che viene inoltre frequentemente citato nelle canzoni Hip Hop e non solo. E qui Billie avverte che fare uso di questa sostanza e di tutte le altre droghe, sia terribilmente sbagliato. Brava!

Billie Eilish – xanny Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Che cos’hanno di particolare?

Devo essermi persa qualcosa

Continuano a non fare nulla

Troppo inebriata per avere paura

Meglio senza di loro

Non sono altro che instabili

Portare i posaceneri sul tavolo

E questa è l’unica cosa che condividono

Sono tra il loro fumo passivo

Bevo ancora Coca Cola in lattina

Non mi serve lo Xanax per sentirmi meglio

In macchina per tornare a casa

Sono l’unica che non si sballa

Non datemi uno Xanny né ora né mai

Svegliarsi al tramonto (Ooh)

Sono in ritardo ad ogni festa (Ooh)

Nessuno è mai dispiaciuto (Ooh)

Troppo ubriaco per ballare

La mattina si sentono giù

Le loro belle teste fanno male (male)

Sono terribilmente pessimi nell’apprendimento (apprendimento)

Commettono gli stessi errori, incolpano le circostanze

Sono tra il loro fumo passivo

Bevo ancora Coca Cola in lattina

Non mi serve lo Xanax per sentirmi meglio

In macchina per tornare a casa

Sono l’unica che non si sballa

Non datemi uno Xanny né ora né mai





Per favore, non provare a baciarmi sul marciapiede

Durante la tua pausa sigaretta

Non posso permettermi di amare qualcuno

Chi non sta morendo per sbaglio Silver Lake

Che cos’hanno di particolare?

Devo essermi persa qualcosa

Continuano a non fare nulla

Troppo inegriata per avere paura

Hmm, hmm

Hmm, mmm, mmm, mmm, mmm

Scendi

Fai male

Impara

Testo xanny

What is it about them?

I must be missing something

They just keep doing nothing

Too intoxicated to be scared

Better off without them

They’re nothing but unstable

Bring ashtrays to the table

And that’s about the only thing they share

I’m in their second hand smoke

Still just drinking canned Coke

I don’t need a Xanny to feel better

On designated drives home

Only one who’s not stoned

Don’t give me a Xanny now or ever

Can you check your Uber rating? Oh my god

(And it’s like, wait, like, when?)

Waking up at sundown (Ooh)

They’re late to every party (Ooh)

Nobody’s ever sorry (Ooh)

Too inebriated now to dance

Morning as they come down (Come down)

Their pretty heads are hurting (Hurting)

They’re awfully bad at learning (Learning)

Make the same mistakes, blame circumstance





I’m in their second hand smoke

Still just drinking canned Coke

I don’t need a Xanny to feel better

On designated drives home

Only one who’s not stoned

Don’t give me a Xanny now or ever

Please don’t try to kiss me on the sidewalk

On your cigarette break

I can’t afford to love someone

Who isn’t dying by mistake in Silver Lake

What is it about them?

I must be missing something

They just keep doing nothing

Too intoxicated to be scared

Hmm, hmm

Hmm, mmm, mmm, mmm, mmm

Come down

Hurting

Learning





Ascolta su: