Siamo qui – Vasco Rossi, nuovo album in arrivo

By

Sono garanzie di successo le canzoni di Vasco Rossi. Il noto rocker italiano sa sempre come far vibrare le note dell’anima dei suoi fan. Il cantante, infatti, non si ferma. Quest’anno un altro album del grande artista impreziosirà i nostri giorni.

Di certo sa sempre stupire il grande Vasco Rossi. Oltre ad uno dei suo marchi di fabbrica, che è appunto la sua voce roca e profonda, il cantante sa sempre come distinguersi e creare dei grandi capolavori che negli anni sono sempre attualissimi.

LEGGI ANCHE –> L’amore l’amore, Vasco Rossi: significato e testo della canzone

Vasco Rossi, Siamo qui è il suo nuovo dono ai fan

Artisti del calibro di Vasco Rossi quando pubblicano album realizzano sempre dei piccoli gioielli. Dietro ogni lavoro, a volte durato anni, c’è sempre l’intenzione di comunicare qualcosa.

Il rocker nonostante la grinta che non abbandona mai nelle sue canzoni, ha raccontato sentimenti puri e delicati con un tocco sempre particolare e riconoscibile. Quest’album, uscito il 12 novembre scorso viene fuori dopo due anni di silenzio forzato da una situazione del tutto inaspettata, la pandemia.

La musica resta nonostante tutti e nonostante tutto ed è l’unica forza che dà la capacità di sognare. Sono ovviamente tante le sfumature musicali del nuovo album che propongono diverse e atmosfere.

Le canzoni del nuovo album

I fan sono curiosi di sapere qual è la title-track dell’album ‘Siamo qui’: un titolo che sembra quasi una rivincita contro una malattia che ha messo in difficoltà il mondo intero.

Un mondo che cambia va raccontato attraverso canzoni che cristallizzano il tempo e per farlo, ovviamente, non bisogna mettere da parte i sentimenti. Anche l’amore cambia, trasformando i sogni e le speranze.

Lo stesso pensiero dell’amore si evolve, per fortuna, allargando i suoi orizzonti all’arcobaleno del sentimento senza filtri, etichette, regole e pregiudizi.