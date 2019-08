Cecilia Cantarano – Sagapò: audio e testo del singolo d’esordio

Cecilia Cantarano è una seguitissima e giovanissima tiktoker e Sagapò e il suo singolo d’esordio, un’orecchiabile canzone disponibile nelle piattaforme streaming e negli store digitali da venerdì 9 agosto 2019 via Cantieri Sonori. Leggi il testo e ascolta questo brano inedito.

Nata a Roma il 27 marzo 2000, Cecilia studia canto e vanta oltre 600 mila follower su TikTok, in Cina nota come Douyin, piattaforma leader al mondo per quanto riguarda i video brevi (da un minimo di 15 secondi fino a un massimo di 60 secondi), consentendo agli utenti di diventare creators utilizzando direttamente il proprio smartphone e di condividere le loro passioni.

Semplice ma molto carina e spensierata la sua prima canzone, decisamente adatta all’estate, scritta insieme Marco Canigiula, in arte Andrè. In greco, Sagapò significa ‘ti amo’ e questa giovanissima ragazza ama la Grecia, nazione in cui va da anni, sin da quando aveva tre mesi e i suoi ricordi più belli sono legati proprio a questo paese.

Cecilia Cantarano – Sagapò testo

Download su: Amazon – iTunes

Ferragosto non lo sopporto

sogno Tenerife

hai presente il classico chiosco?

cartolina Maldive

il barista si chiama Alberto

la ghirlanda di fiori al collo

la mia musica in sottofondo

prendo un vodka lemon.





Nella mia testa un flash mob

troppi pensieri no stop

ballo da sola però

vedo i tuoi occhi Michael

nananananana

sto sognando oppure no?

ma mi sento così… viva!

nananananana

sottovoce Sagapò

pura danza per te… bieca

La tua camicia hawaiana

sorridi e sono a casa

mi aspetto un colpo di scena

un brivido lungo la schiena

i tipi ci provano con le ubriache

le suore che fanno a candela

gli altri si inventano stories

ed io che rido da sola.

Nella mia testa un flash mob

troppi pensieri no stop

ballo da sola però

vedo i tuoi occhi Michael

nananananana

sto sognando oppure no?

ma mi sento così… viva!

nananananana

sottovoce Sagapò

pura danza per te… bieca

sottovoce Sagapò.

Portami su un’isola lontana

soffia come il vento sulla vela

fammi fare un giro sulla luna

fa che non arrivi mai la sera

[?]

L’attimo fuggente dentro un bar

fuori la cornice, no le star

come va a finire, chi lo sa?





Nananananana

sto sognando oppure no?

ma mi sento così… viva!

nananananana

sottovoce Sagapò

pura danza per te… bieca





Ascolta su: