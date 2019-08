Slipknot – We Are Not Your Kind è il nuovo album: titoli delle canzoni

We Are Not Your Kind è il sesto album in studio degli Slipknot, out il 9 agosto 2019 via Roadrunner Records, a quasi cinque anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica .5: The Gray Chapter. I titoli delle canzoni nel disco, disponibile nel classico CD (anche nella versione con maglietta), in doppio vinile e in digitale.

Prodotto dagli stessi Slipknot e da Greg Fidelman, il progetto è composto da 14 tracce inedite e il primissimo anticipo è stato “All Out Life”, ma alla fine si è stabilito che questo singolo, sia disponibile solo nell’edizione giapponese come bonus track. Gli altri singoli sono stati “Unsainted”, “Solway Firth” e “Birth of the Cruel”.

Gli Slipknot su We Are Not Your Kind

Il chitarrista James Root: “Non abbiamo mai impiegato così tanto tempo per scrivere un album e non abbiamo mai risolto così tanti problemi insieme. Una delle mie fonti di ispirazione, questa volta, sono stati gli artisti che registrano un intero album e non solo un’unica canzone. Mentre l’industria musicale sembra muoversi sempre più verso i singoli, gli Slipknot vogliono offrire un’esperienza completa, un’esperienza che solo un album può dare“.

Shawn Crahan, percussionista della band, ha aggiunto: “L’arte che stiamo presentando in questi giorni arriva con il più alto riconoscimento per noi, perché ha richiesto molto tempo per essere completata. Ci sono voluti quasi quattro anni per dare forma a queste emozioni ed il premio ora non è altro che la redenzione“.





E poi Corey Taylor: “La cosa pazzesca che ho notato negli ultimi due anni è quella di aver visto un cambiamento nel modo in cui le persone mi guardano. Pensavo che avere un’opinione fosse una cosa interessante e ora sto diventando un meme. Sento che tutti stanno iniziando a rivoltarsi contro di me e sto usando questo a mio vantaggio. Volete un cattivo? Vi darò un fo**uto cattivo. Non devo per forza piacervi, ma vi piacerò comunque“.

We Are Not Your Kind tracklist (Slipknot album 2019)

Insert Coin Unsainted [Video Ufficiale] Birth of the Cruel Death Because of Death Nero Forte Critical Darling Liar’s Funeral Red Flag What’s Next Spiders Orphan My Pain Not Long for This World Solway Firth All Out Life [Solo nell’edizione giapponese – Video Ufficiale]