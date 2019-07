Billie Eilish – Bad Guy feat. Justin Bieber: audio, testo e traduzione del remix

Bad Guy, singolo di successo di Billie Eilish estratto dall’album d’esordio When We All Fall Asleep Where Do We Go, dall’11 luglio 2019 è disponibile nella nuova versione in duetto con Justin Bieber! Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa nuovissima e contagiosa versione.

Non è un caso che nella cover di questo remix, la giovane cantautrice statunitense abbia scelto una foto che la ritrae nella sua cameretta con i poster del cantante canadese alle sue spalle. Beh, questo perché lei è sempre stata una sua ammiratrice ed ha quindi realizzato il sogno di cantare insieme a lui, il suo “primo amore”.

Qui la Eilish canta gli stessi testi della versione originale, mentre Bieber interpreta una seconda strofa nuova di zecca (nella quale ovviamente canta di essere cattivo), come il secondo ritornello, al fine di dare quel senso di unicità alla canzone.

Billie Eilish, Justin Bieber, Bad Guy testo e traduzione

[Intro: Billie Eilish & (Justin Bieber)]

Hmm, da-da-da-da-da

Da-da-da, hmm

Da-da-da-hmm (Yeah, yeah)

Oh, ah

[Verse 1: Billie Eilish]

White shirt now red, my bloody nose

Sleepin’, you’re on your tippy toes

Creepin’ around like no one knows

Think you’re so criminal

Bruises on both my knees for you

Don’t say thank you or please

I do what I want when I’m wanting to

My soul so cynical

Camicia bianca, ora rossa, il mio naso sanguinante

Dormi, sei in punta di piedi

Sgattaiolando come nessuno sa

Pensi di essere così criminale

Lividi sulle mie ginocchia per te

Non dire grazie o per favore

Faccio quello che voglio quando voglio

La mia anima è così cinica

[Chorus: Billie Eilish]

So you’re a tough guy

Like it really rough guy

Just can’t get enough guy

Chest always so puffed guy

I’m that bad type

Make your mama sad type

Make your girlfriend mad tight

Might seduce your dad type

I’m the bad guy

Duh

Quindi sei un tipo tosto

Sembri davvero un tipo duro

Non ne hai mai abbastanza

Il petto è sempre così gonfio

Io sono quel tipo di persona cattiva

Rendi tua madre triste

Fai arrabbiare la tua ragazza

Potresti sedurre tuo padre

Io sono quel tipo di persona cattiva, ovvio

[Post-Chorus: Billie Eilish]

I’m the bad guy





Sono la cattiva

[Verse 2: Justin Bieber]

Gold teeth, my neck, my wrist is froze (So icy)

I got more ice than, than the snow

That guy, don’t act like you don’t know

That guy, so critical (Skrrt)

Tattoos on both my sleeves

Yeah, I don’t sleep, please don’t wake me

Loosen my tie up so I can breathe

It ain’t political, oh no (Uh-uh)

Denti d’oro, il mio collo, il mio polso è congelato (così freddo) [Nota: intende che nel suo polso c’è un costosissimo orologio con diamanti]

Ho più ghiaccio della, della neve

Quel ragazzo, non fingere di non conoscere

Quel ragazzo, così importante (Skrrt)

Tatuaggi su entrambe le mie braccia

Sì, io non dormo, si prega di non svegliarmi

Sciogliere la mia cravatta in modo da poter respirare

Non è politica, oh no (Uh-uh)

[Chorus: Justin Bieber & (Eilish)]

Yeah, I’m a bad guy

Ain’t no holdin’ back guy

Come off like I’m mad guy

Always got your back guy

Yeah, I’m the real type

Keep you for the thrills type

Show you what it feels like

Got an open invite

I’m the bad guy, woah-ooh

(Duh)



Sì, sono un cattivo ragazzo

Nessuno mi può trattenere

Do l’impressione di essere matto

Sono il tipo che ti copre sempre le spalle

Sì, sono il tipo vero

Il tipo che ti trasmette emozioni

Ti mostro come ci si sente

Ho un invito sempre valido

Sono il cattivo, woah-ooh

(ovvio)

[Post-Chorus: Eilish]

I’m the bad guy

Duh

I’m only good at bein’ bad, bad

Sono la cattiva

ovvio

Sono brava solo a essere cattiva, cattiva

[Bridge: Billie Eilish & (Justin Bieber)]

(Ahh)

(Ah)

I like when you get mad

I guess I’m pretty glad that you’re alone (So icy)

You said she’s scared of me?

I mean, I don’t see what she sees

But maybe it’s ’cause I’m wearing your cologne (Let’s go)





(Ahh)

(Ah)

Mi piace quando ti arrabbi

Credo di essere abbastanza felice che tu sia solo (così fredda)

Hai detto che lei ha paura di me?

Voglio dire, non vedo quello che vede lei

Ma forse è perché ho messo il tuo profumo (andiamo)

[Outro]

I’m a bad guy (Damn right)

I-I’m a bad guy (Bad guy, aw, yeah, bad guy)

I’m a bad…

Sono una cattiva ragazza (eccome)

Io-io sono una cattivoa ragazza (cattiva ragazza, aw, sì, cattiva ragazza)

Sono un cattiva…





