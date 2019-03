Billie Eilish – Bad Guy: audio, testo e traduzione in italiano

In data odierna è uscito il debut album della giovane cantautrice statunitense Billie Eilish e Bad Guy è il quinto singolo estratto dall’atteso progetto.

Dopo “You Should See Me in a Crown“, “When the Party’s Over”, “Bury a Friend” e “Wish You Were Gay“, è il momento di questa canzone, ancora una volta scritta con la collaborazione del fratello Finneas, che ha anche curato la produzione.

Questo sfacciato brano vede Eilish deridere il suo amante, ostentando la sua natura da dura e la sua cattiveria, la sua perfidia, mentre mette in discussione quella dell’amante stesso.

Billie Eilish – Bad Guy Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Camicia bianca, ora rossa, il mio naso sanguinante

Dormi, sei in punta di piedi

Sgattaiolando come nessuno sa

Pensi di essere così criminale

Lividi sulle mie ginocchia per te

Non dire grazie o per favore

Faccio quello che voglio quando voglio

La mia anima è così cinica

Quindi sei un tipo tosto

Sembri davvero un tipo duro

Non ne hai mai abbastanza

Il petto è sempre così gonfio

Io sono quel tipo di persona cattiva

Rendi tua madre triste

Fai arrabbiare la tua ragazza

Potresti sedurre tuo padre

Io sono quel tipo di persona cattiva, ovvio

Sono la cattiva

Mi piace quando prendi il controllo

Anche se sai che non

Mi possiedi, ti lascerò svolgere il ruolo

Sarò il tuo animale

A mia mamma piace cantare insieme a me

Ma non vuole cantare questa canzone

Se lei leggesse tutte le parole

Avrebbe pietà degli uomini che conosco

Quindi sei un tipo tosto

Sembri davvero un tipo duro

Non ne hai mai abbastanza

Il petto è sempre così gonfio

Io sono quel tipo di persona cattiva

Rendi tua madre triste

Fai arrabbiare estremamente la tua ragazza

Potresti sedurre tuo padre

Io sono quel tipo di persona cattiva, ovvio

Sono la cattiva, ovvio

Sono brava solo a essere cattiva, cattiva





Mi piace quando ti arrabbi

Credo di essere abbastanza felice che tu sia solo

Hai detto che lei ha paura di me?

Voglio dire, non vedo quello che vede lei

Ma forse è perché ho messo il tuo profumo

Sono una persona cattiva

Sono cattiva

Persona cattiva, persona cattiva

Sono cattiva

Testo Bad Guy – Billie Eilish

White shirt, now red, my bloody nose

Sleepin’, you’re on your tippy toes

Creepin’ around like no one knows

Think you’re so criminal

Bruises on both my knees for you

Don’t say thank you or please

I do what I want when I’m wanting to

My soul so cynical

So you’re a tough guy

Like it really rough guy

Just can’t get enough guy

Chest always so puffed guy

I’m that bad type

Make your mama sad type

Make your girlfriend mad type

Might seduce your dad type

I’m the bad guy, duh

I’m the bad guy

I like it when you take control

Even if you know that you don’t

Own me, I’ll let you play the role

I’ll be your animal

My mommy likes to sing along with me

But she won’t sing this song

If she reads all the lyrics

She’ll pity the men I know

So you’re a tough guy

Like it really rough guy

Just can’t get enough guy

Chest always so puffed guy

I’m that bad type

Make your mama sad type

Make your girlfriend mad type

Might seduce your dad type

I’m the bad guy, duh





I’m the bad guy, duh

I’m only good at bein’ bad, bad

I like when you get mad

I guess I’m pretty glad that you’re alone

You said she’s scared of me?

I mean, I don’t see what she sees

But maybe it’s ’cause I’m wearing your cologne

I’m a bad guy

I’m a bad guy

Bad guy, bad guy

I’m a bad





Ascolta su: