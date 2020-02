Meduza – Born To Love (feat. SHELLS): ascolta il nuovo singolo EDM

Rilasciato venerdì 14 febbraio 2020 via Defected Records, Born To Love è un singolo dei Meduza con voce di Shells: il testo e la traduzione in italiano e l’audio del terzo singolo in carriera del trio EDM.

Dopo i successi dei primi due singoli “Piece of Your Heart” (featuring Goodboys) e “Lose Control” (con Becky Hill ed i Goodboys), il trio di produttori italiani Simone Giani (Simon), Luca de Gregorio (Lucas) e Mattia Vitale (Matt) tornano con quest’altra interessante canzone, questa volta senza avvalersi della collaborazione dei Goodboys.

In quest’occasione quindi, la squadra vincente è orfana di Joshua Grimmett, Johannes & Ethan Shore, aka Goodboys, ma il risultato è a parer mio sempre più che apprezzabile e sono certo che questo pezzo, che arriva a un anno quasi esatto di distanza dalla hit Piece Of Your Heart, sarà in futuro molto ballato.

Meduza – Born To Love Testo e Traduzione

[Intro]

I was born to love

To feel that touch

I was born to love

Fill up my heart

[Chorus]

I was born to love

To feel that touch

To give the hole of my heart

I was born to love

Can’t get enough

Never too much

Come fill up my heart

I was born to

I was born to

I was born to

[Post-Chorus]

You know how to set me free

They were born to love like me

We were born to love

We were born to

You know how to set me free

You were born to love like me

They were born to love

They were born to

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, I was born to

[Chorus]

I was born to love

To feel that touch

To give the hole of my heart

I was born to love

Can’t get enough

Never too much

Come fill up my heart

I was born to

[Post-Chorus]

You know how to set me free

You were born to love like me

We were born to love

We were born to

You know how to set me free

You were born to love like me

We were born to love

We were born to





You know how to set me free

You know how to set me free

You know how to set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

We were born to

[Outro]

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, I was born to

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

Set me free, set me free

I was born to





[Intro]

Sono nato per amare

Per sentire quel tocco

Sono nato per amare

Riempimi il cuore

[Coro]

Sono nato per amare

Per sentire quel tocco

Per sentire il cuore battere forte

Sono nato per amare

Non ne ho mai abbastanza

Mai abbastanza

Vieni a riempirmi il cuore

Sono nato per

Sono nato per

Sono nato per

[Post-Chorus]

Sai come liberarmi

Sono nati per amare come me

Siamo nati per amare

Siamo nati per

Sai come liberarmi

Sei nato per amare come me

Sono nati per amare

Sono nati per





Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, sono nato per

[Coro]

Sono nato per amare

Per sentire quel tocco

Per sentire il cuore battere forte

Sono nato per amare

Non ne ho mai abbastanza

Mai abbastanza

Vieni a riempire il mio cuore

Sono nato per

[Post-Chorus]

Sai come liberarmi

Sei nato per amare come me

Siamo nati per amare

Siamo nati per

Sai come liberarmi

Sei nato per amare come me

Siamo nati per amare

Siamo nati per

Sai come liberarmi

Sai come liberarmi

Sai come liberarmi

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Siamo nati per

[Outro]

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, sono nato per

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Liberami, liberami

Sono nato per

