Francesco Gabbani – Einstein: ascolta la nuova “geniale” canzone

Einstein è la traccia d’apertura dell’album Viceversa di Francesco Gabbani, uscito il 14 febbraio 2020, a quasi tre anni da Magellano. Il testo e l’audio della contagiosa e simpatica canzone, composta insieme al fratello Filippo e Luca Chiaravalli.

Francesco Gabbani – Einstein testo

Download su: Amazon – iTunes

E’ tutta una questione di pazienza

trovare tutto subito o fare senza

ma guarda che non è una dipendenza

mi capita ogni tanto

ti penso mentre canto

Ascolto le canzoni del momento

l’originalità del sogno di un talento tipo

“questa mattina mi sono svegliato e ho strappato:

cosa ci fai nel mio letto questa mattina bella signorina?”

e mi riguardo, basta che funzioni

da prigioniero mi dirigo verso il letto sovrappensiero

come Marco Castoldi sostiene di andare

ad ogni funerale

e dormo poco, dormo male

“e domani sembra ieri”

tra i pensieri è un naufragare

“sai che sempre quel che eri”

apri gli occhi e guardo il muro, cimitero di zanzare, allucinazioni

e poi compare, e poi compare

Einstein che mi dice “tutto è relativo”

il tuo punto fermo non è alcun motivo

Einstein che mi dice “ca**o fai Francesco”?

provo, provo, provo e prima o poi ci riesco, ci riesco

“è tutto relativo”, ma ci sei o ci fai?

“è relativo vedi”, tutto è relativo





Devoto è il santuario dell’apparenza

le**are il culo al Reo, fare resistenza

se guardi nello specchio vedi quel che vuoi

indiani e cowboy. si. ma dei paesi tuoi

la luce che ci illumina la festa

arriva da una stella di sinistra o destra

nel mezzo del cammin che si è oscurato

mi sono innamorato, mi sento illuminato

E mi riguardo volentieri Django

suona il postino

vado verso il mare ma

sono un alpino che vuol solo scalare la cordigliera delle Ande per dimenticare

come è profondo questo mare

“ti conviene respirare”

che andare a casa senza rotta

“stai attento non si tocca”

sarà meglio continuare a testa bassa ad annuire o con l’anima sognare

tu si che vales!

Einstein che mi dice “tutto è relativo”

il tuo punto fermo non è alcun motivo

Einstein che mi dice “ca**o fai Francesco”?

provo, provo, provo e prima o poi ci riesco, ci riesco

“è tutto relativo”, ma ci sei o ci fai?

“è relativo vedi”, tutto è relativo

ma ci sei o ci fai?

è tutto relativo





Il mondo è appeso al cielo e grava la gravità

cadendo mi sollevo, tutto è relativo

il mondo è appeso al cielo e grava la gravità

cadendo mi sollevo





Ascolta su: