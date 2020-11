Sfera Ebbasta & J Balvin duettano in “Baby”: audio e testo della canzone

Sfera Ebbasta ha l’onore di duettare con il Principe del Reggaeton, sua maestà J. Balvin, sulle note di Baby, terza traccia racchiusa nel terzo album in studio Famoso, rilasciato il 20 novembre 2020, a 3 anni da Rockstar.

L’audio e il testo di questa gradevole e contagiosa canzone, scritta dagli interpreti, composta da Charlie Charles e prodotta da Alejandro Ramirez, meglio conosciuto come Sky Rompiendo o Sky Rompiendo El Bajo, uno dei principali producers della star colombiana J Balvin, che viene dalla stessa città natale del cantante, vale a dire Medellin. Sky ha infatti prodotto gli album La Familia (2013) ed Energia (2016), dal quale furono estratti i famosi singoli “Ginza”, “Bobo” e “Safari”, l’album Vibras (2018), l’album collaborativo di Balvin e Bad Bunny intitolato Oasis (2019) e l’ultima fatica discografica Colores, pubblicata nel 2020.

Era tra le canzoni più attese della terza era discografica del rapper di Sento San Giovanni e a mio parere questa “Baby” non delude le attese, ma nell’album sono racchiusi altri 12 interessantissimi inediti, alcuni dei quali incisi con rapper come Offset (Macarena), Future (Abracadabra), Lil Mosey (Gangang), Guè Pequeno e Marracash (Tik Tok), mentre un certo Steve Aoki ha prodotto l’undicesima track Salam Alaikum.

Testo Baby, Sfera Ebbasta & J Balvin

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Balvin]

(Baby)

La Familia

[Pre-Rit.: Sfera, *J Balvin]

Quando chiami tu mi chiedi: “Dove sei?” (Dove sei?)

Ti dico: “Vieni su”, lo so già cosa vuoi (*Leggo)

Spengo la TV, tu prepari il joint (joint)

Lancio via la maglia e poi, e poi, ehi





[Rit.: Balvin, *S. Ebbasta]

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

*Baby, baby, baby

*Mi fai più dell’alcol, mi fai più della weed, ehi

[1a Strofa: J Balvin] (la traduzione della strofa)

Tú ere’ mi queen y yo soy tu king, hey (Yeah)

Dale, juega pa’l team, baby

Te queda bien la Supreme

De Italia baja’ pa’ Medellín

Tú me tiene’ como Jay-Z a Beyoncé y como el ying y el yang

Corazón pateando como Jackie Chan

Tú me tiene’ volando como Peter Pan

Tú ere’ mi campanita, yo te vo’a sonar

No hay excusa (Excusa)

Dale, quítate la blusa (Ey, la blusa)

Tú ere’ italiana, a ti te gusta la medusa (Shh)

Tranquila, tú ere’ mi trap killa

Este flow que tengo no se vende ni se alquila (Yeah)

No hay excusa (Excusa)

Dale, quítate la blusa (Ey, la blusa)

Tú ere’ italiana, a ti te gusta la medusa (Shh)

Tranquila, tú ere’ mi trap killa

Este flow que tengo no se vende ni se alquila, yah

[Rit.: Balvin, *Sfera E.]

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

*Baby, baby, baby

*Mi fai più dell’alcol, mi fai più della weed, ehi

[2a Strofa]

Non posso aspettare, togliti i jeans, uh-uh, uh-uh

Voglio fare quello che non dico in TV, uh-uh, uh-uh

Sto facendo un video ma lo tengo per me (Ma lo tengo per me), uh-uh

Sto facendo tutto questo solo per te (Solo per te), uh-uh

Perché con le altre tipe (Tipe)

Non è la stessa cosa (Cosa)

E mi hanno già stufato (Eh-eh)

Dopo meno di un’ora (Ora)

E vogliono che mettono la mia canzone nuova (Canzone nuova, eh-eh)

E mi dicono: “Sorridi, dai, che faccio una storia” (Dai, che faccio una storia, skrrt-skrrt)

[Pre-Rit.]

Quando chiami tu mi chiedi: “Dove sei?” (Dove sei?)

Ti dico: “Vieni su”, lo so già cosa vuoi (cosa vuoi)

Spengo la TV, tu prepari il joint (prepari il joint)

Lancio via la maglia e poi, e poi, ehi





[Rit.: Balvin, *S. Ebbasta]

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

*Baby, baby, baby

*Mi fai più dell’alcol, mi fai più della weed, ehi

[Ritornello: J Balvin & Sfera Ebbasta]

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

Baby, baby, baby

Mi fai più dell’alcol, mi fai più della weed, ehi





La traduzione della strofa di Balvin

Sei la mia regina e io sono il tuo re, ehi (Sì)

Andiamo, gioca per la squadra, piccola

Stai bene con la Supreme [Nota: Supreme è un negozio di skateboard e un marchio di abbigliamento fondato a New York nel mese di aprile 1994. Il marchio si rivolge alle culture di skateboard, hip hop e punk rock e alla cultura giovanile in generale. Wikipedia.]

Dall’Italia scendi a Medellín

Tu hai me come Jay-Z ha Beyoncé e come lo Yin e lo Yang [Nota: Il concetto di yin e yang ha origine dall’antica filosofia cinese, molto probabilmente dalla dualità notte-giorno. I concetti di “yin” e “yang” si riflettono anche in ogni aspetto della natura. Questa è una concezione presente nel Taoismo e nella religione tradizionale cinese. Wikipedia. Inoltre Balvin paragona se e la sua amata a Jay Z e Beyoncé che, come ben saprete, sono sposati da oltre 11 anni]

Il cuore scalcia come Jackie Chan [Nota: Jackie Chan, pseudonimo di Chan Kong-Sang, è un attore, artista marziale, stuntman, produttore cinematografico, regista, sceneggiatore, doppiatore e cantante hongkonghese]

Mi fai volare come Peter Pan

Sei il mio campanello, ti suonerò

Non ci sono scuse (scuse)

Andiamo, togliti la camicetta (Ehi, la camicetta)

Sei italiana, ti piacciono le meduse (Shh)

Tranquilla, tu sei la mia trappola killer

Questo mio flow non si vende e non si affitta (Sì)

Non ci sono scuse (scuse)

Dai, togliti la camicetta (Ehi, la camicetta)

Sei italiana, ti piacciono le meduse (Shh)

Tranquilla, tu sei la mia trappola killer

Questo mio flow non si vende e non si affitta, yah