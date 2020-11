Ascolta e leggi il testo di Macarena di Sfera Ebbasta e Offset

Macarena, traccia numero quattro dell’album Famoso di Sfera Ebbasta, vede la collaborazione di Offset, rapper americano che insieme a Quavo e Takeoff forma i Migos, celebre trio Hip Hop che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Ascolta e leggi il testo di questa interessante canzone, scritta dagli interpreti e prodotta dallo statunitense London Tyler Holmes, meglio conosciuto come London on da Track, producer di livello internazionale, che in carriera ha lavorato per artisti del calibro di Young Thug e Gucci Mane, per citarne solo un paio.

Macarena era sicuramente tra le tracce più attese del disco, anticipato da di Bottiglie Privè, pubblicato il 28 ottobre 2020, vale a dire 24 giorni prima del rilascio di questo lavoro, che racchiude un totale di tredici inediti e collaborazioni con artisti del calibro di Marracash, Gué Pequeno, Steve Aoki, J Balvin e Future, con il quale il rapper lombardo ha inciso la contagiosa Abracadabra.

L’album arriva a tre anni da Rockstar, all’interno del quale era presente cupido, terza traccia di quel fortunato lavoro, nella quale Sfera collaborava con Quavo, altro pezzo dei Migos.

Testo Macarena di Sfera Ebbasta

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

I’m in London, got my beat from London





[Rit.]

Uh, macarena

Troppi cavalli questo Panamera

Tipa dal Venezuela

Uh, yah, macarena

Vieni qui e baila Morena, ah

Baila Morena, uh

[1a Strofa]

Ho preso una scarpa di Margiela (Skrrt, skrrt)

Ho visto la tua ex l’altra sera (Ah), che scema (Ahahah)

Questo parla, io lo sento appena (Pss-pss-pss-pss)

Quante lame dietro la mia schiena, che scena (Piu-piu)

La collana splende anche a luci spente

Le dico: “Ti amo” e non provo niente

Volevo una tipa, queste modelle

Me la danno in fretta e non mi danno niente

Lei mi dice: “¿Papi, qué lo que?” (¿Qué lo que?) [Nota: “Qué lo que?” significa “Come va?”]

Rispondo: “Scusa, ma sto pensando al cash” (Pow, pow, pow, pow, pow, pow)

[Rit.]

Uh, macarena (Ehi)

Troppi cavalli questo Panamera (Vroom)

Tipa dal Venezuela

Uh, yah, macarena (Ehi)

Vieni qui e baila morena

Baila morena, uh (Offset)

[Strofa 2: Offset] (la traduzione della strofa)

Put a hundred racks in the Goyard (Hundred racks)

In the trap, I was taught to go hard (Trap)

Burn off with these niggas, I’m a bogard (Eh)

Geekin’ up the engine, more power (Vroom)

Fifteen millions so far (Fifteen mill’)

Lambo, hit the gas, it’s a go-kart (Woo)

I don’t trust nobody got a chrome heart (Chrome heart)

Bitches starin’ me like they seen a robot (Woo)

Eat it up, eat the drip, go hard (Eat it)

We got sticks in the VIP, we gon’ blow hard (Sticks)

I don’t hit the bitch, make her give a blowjob (Nah)

I be sippin’ on the tech when there’s no water (Tech)

Uh, get this money for real

Real quick this clip hold a hunnid for real

Drive past all these niggas, I ain’t lookin’ in the rear

Big dog status, call me Superior





[Rit.]

Uh, macarena (Ehi, ayy)

Troppi cavalli questo Panamera (Vroom)

Tipa dal Venezuela

Uh, yah, macarena (Ehi)

Vieni qui e baila Morena

Baila Morena, uh

Macarena

Troppi cavalli questo Panamera (Vroom)

Tipa dal Venezuela

Uh, yah, macarena

Vieni qui e baila Morena, ah

Baila Morena, uh

We got London on da Track





La traduzione della strofa di Offset

Metti migliaia di dollari nel Goyard (migliaia di dollari)

Nella trap, mi hanno insegnato ad andare forte (Trap)

Chiudo con questi neri, sono un egoista [oppure: traditore] (Eh)

Emozionato scaldo il motore, più potenza (Vroom)

Quindici milioni sinora (Quindici milioni)

Lamborghini, do gas, è un go-kart (Woo)

Non mi fido di quelli che hanno un Chrome Heart (Chrome Heart) [Nota: Chrome Hearts è un brand di fascia alta fondato a Los Angeles nel 1988 da Richard Stark, John Bowman e Leonard Kamhout. Chrome Hearts produce accessori in argento, gioielli in oro e diamanti, occhiali, pelle, abbigliamento, mobili.]

Le femmine mi fissano come se avessero visto un robot (Woo)

Mangio tutto, mangio il drip, vado forte (lo mangio)

Abbiamo bastoni nella saletta VIP, siamo spacconi (Bastoni)

Non sco*o la tro*a, le faccio fare un pom**no (Nah)

Bevo la tecnologia quando non c’è acqua (Tech)

Uh, faccio soldi per davvero

Molto velocemente questo caricatore ne ha un centinaio per davvero

Supero tutti questi neri, non guardo dietro

Status da pezzo grosso, chiamami Superior