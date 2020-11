Leggi il testo e la traduzione di Jenny degli Studio Killers

Jenny è una canzone scritta, prodotta ed eseguita dalla band virtuale Studio Killers, pubblicata il 3 maggio 2013 come quarto singolo estratto dall’album d’esordio omonimo, uscito il successivo 14 giugno. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

Si tratta della settima traccia (scritta insieme a Rob Davis) inserita in quello che ad oggi è stato l’unico disco gruppo musicale elettropop virtuale formato da tre personaggi animati: Cherry (cantante), Goldie Foxx e Dyna Mink.

Jenny è un comntagioso brano in cui si parla dell’amore non corrisposto che una ragazza prova per la sua migliore amica, alla quale, a rischio di rovinare questa bella amicizia, rivela cose che fino ad all’ora le aveva tenute nascoste.

Questo pezzo in cui la cantante Chubby Cherry ha una cotta per l’amica Jenny, è stato un numero due nella classifica dei singoli finlandesi ed è stato accolto positivamente dalla critica.

Testo Jenny, Studio Killers

[Str. 1]

Jenny, darling, you’re my best friend

But there’s a few things that you don’t know of

Why I borrow your lipstick so often

I’m using your shirt as a pillow case

[Rit.]

I wanna ruin our friendship

We should be lovers instead

I don’t know how to say this

‘Cause you’re really my dearest friend

[Str. 2]

Jenny, darling, you’re my best friend

I’ve been doing bad things that you don’t know about

Stealing your stuff now and then

Nothing you’d miss, but it means the world to me

[Rit.]

I wanna ruin our friendship

We should be lovers instead

I don’t know how to say this

‘Cause you’re really my dearest friend

I wanna ruin our friendship

I don’t know how to say this

‘Cause you’re really my dearest friend

[Ponte]

Jenny, take my hand

‘Cause we are more than friends

I will follow you until the end

Jenny, take my hand

I cannot pretend

Why I never like your new boyfriends

Oh, your love for them won’t last long

(Forget those amigos)

Oh, your love for them won’t last long

(Forget those amigos)

Forget those amigos

[Rit.]

I wanna ruin our friendship

We should be lovers instead

I don’t know how to say this

‘Cause you’re really my dearest friend

Oh, your love for them won’t last long

(We should be lovers instead)

Oh, your love for them won’t last long

(‘Cause you’re really my dearest friend)

Jenny…

Oh, love like that won’t last

(We should be lovers instead)





Jenny…

‘Cause you’re really my dearest friend

Jenny…





Jenny, Studio Killers, Traduzione

[Strofa 1]

Jenny, tesoro, sei la mia migliore amica

Ma ci sono alcune cose che non sai

Perché prendo in prestito il tuo rossetto così spesso

Sto usando la tua maglietta come federa del cuscino

[Ritornello]

Voglio rovinare la nostra amicizia

Dovremmo essere amanti

Non so come dirtelo

Perché sei veramente la mia amica più cara

[Strofa 2]

Jenny, tesoro, sei la mia migliore amica

Ho fatto brutte cose si cui non sei a conoscenza

Ogni tanto ho rubato le tue cose

Niente di cui avresti sentito la mancanza ma che significa moltissimo per me

[Ritornello]

Voglio rovinare la nostra amicizia

Dovremmo essere amanti

Non so come dirtelo

Perché sei veramente la mia amica più cara

Voglio rovinare la nostra amicizia

Non so come dirtelo

Perché sei veramente la mia amica più cara

[Ponte]

Jenny, prendimi la mano

Perché siamo più che amici

Ti seguirò fino alla fine

Jenny, prendi la mia mano

Non posso fingere

Perché i tuoi nuovi fidanzati non mi sono mai piaciuti

Oh, il tuo amore per loro non durerà a lungo

(Dimentica quegli amichetti)

Oh, il tuo amore per loro non durerà a lungo

(Dimentica quegli amichetti)





Dimentica quegli amichetti

[Ritornello]

Voglio rovinare la nostra amicizia

Dovremmo essere amanti

Non so come dirtelo

Perché sei veramente la mia amica più cara

Oh, il tuo amore per loro non durerà a lungo

(Dovremmo essere amanti)

Oh, il tuo amore per loro non durerà a lungo

(Perché sei veramente la mia amica più cara)

[Outro]

Jenny…

Oh, un amore del genere non durerà

(Dovremmo essere amanti)

Jenny…

Perché sei veramente la mia amica più cara

Jenny…