Leggi il testo di Abracadabra by Sfera Ebbasta & Future

Era uno dei brani più attesi dell’album Famoso, in quanto in Abracadabra, Sfera Ebbasta collabora con il rapper statunitense Future, uno degli ospiti più prestigiosi del progetto, negli scaffali dei negozi da venerdì 20 novembre 2020.

L’audio e il testo di questa contagiosa canzone che non ha di certo tradito le attese, seconda traccia inserita nella terza era discografica del rapper lombardo, arrivata a quasi tre anni di distanza dall’ultimo fortunato lavoro Rockstar.

A impreziosire questo brano prodotto da Junior K, al secolo Umberto Odoguardi, un artista di livello internazionale, uno dei padri della trap americana, ma nel progetto sono presenti altri numerosi ospiti internazionali come J Balvin, Offset, Steve Aoki e Lil Mosey, oltre alla coppia composta da Guè Pequeno & Marracash, ovvero due tra i rapper più blasonati d’Italia.

Testo Abracadabra, Sfera Ebbasta

Bu-bu-bu-bu





[Rit.]

Eh, i raga’ in strada fanno la grana, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)

Nati con nada, vestiti Prada, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)

Ancora non mi ha chiamato, qualcosa non quadra (Brr, brr, brr)

Se lo saranno portato, abracadabra (Uh, uh)

Lo fa sparire come una maga, abracadabra (Uh, uh)

Erano pochi, mo una montagna, abracadabra (Brrrrr)

Dice che è single, ma è fidanzata, abracadabra

Lo faccio sembrare facile, lo so, abracababra

[1a Strofa]

Non penso a Sara, non penso a Chiara, non penso a Laura (No, no, no, no)

Fiori nel palmo così mi calmo, non sei sul radar

Sono rimasto lo stesso di quand’ero in strada (in strada)

In più ho soltanto dei soldi (Uh) e qualche collana (Uh, yah)

La mia bitch si fa le unghie ogni due settimane (Brr)

Mi odi perché faccio sempre il ca**o che mi pare (Ah)

Questo sta pieno di euro, sta pieno di pare (Come mai?)

Poveri i ricchi, son tristi, non sanno che fare (Ok)

[Rit.]

Eh, i raga’ in strada fanno la grana, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)

Nati con nada, vestiti Prada, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)

Ancora non mi ha chiamato, qualcosa non quadra (Brr, brr, brr)

Se lo saranno portato, abracadabra (Uh, uh)

Lo fa sparire come una maga, abracadabra (Uh, uh)

Erano pochi, mo una montagna, abracadabra (Brrrrr)

Dice che è single, ma è fidanzata, abracadabra

Lo faccio sembrare facile, lo so, abracababra





[2a Strofa: Future] (la traduzione della strofa)

Grew up with nothing, I made it through poverty

Tell me you proud of me, serving through property

Hottest commodity, she gonna acknowledge me (Yeah)

Abracadabra, she gone with the wind

Abracadabra with three other friends

Emilio Pucci, Italia, Milan

We made it look easy, we had us a bond

I made it look easy, we totally gone (Ooh-ooh)

Four hundred thousand for the cheapest car in my garage (Yeah)

I count up a check, I didn’t mean to flex, I done skrrt-skrrt, hopped in the foreign (Brr-brr)

Abracadabra, yeah, I’m at the top of the charts (Woo)

Turn it up, never turn down, too turnt up as usual (Too turnt up)

I came from the block, the guns go pop brr brr (Turn up)

I hustle for money, I run from the cops, woo

Smokin’ my weed and I’m dropping the top

I’m always lit, bitch, I’m always hot

Running through thots in new Gucci socks

I’m taking these drugs, I’m doin’ a lot

Super Future (Brr)

[Rit.]

Eh, i raga’ in strada fanno la grana, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)

Nati con nada, vestiti Prada, abracadabra (Bu-bu-bu-bu)

Ancora non mi ha chiamato, qualcosa non quadra (Brr, brr, brr)

Se lo saranno portato, abracadabra (Uh, uh)

Lo fa sparire come una maga, abracadabra (Uh, uh)

Erano pochi, mo una montagna, abracadabra (Brrrrr)

Dice che è single, ma è fidanzata, abracadabra

Lo faccio sembrare facile, lo so, abracababra





La traduzione della strofa di Future

Sono cresciuto senza niente, sono riuscito a superare la povertà

Dimmi che sei fiero di me, servendo attraverso la proprietà

La merce migliore, mi riconoscerà (Sì)

Abracadabra, è sparita con il vento

Abracadabra con altri tre amici

Emilio Pucci, Italia, Milano

Lo facciamo sembrare facile, abbiamo un legame

Lo faccio sembrare facile, siamo totalmente andati (Ooh-ooh)

Quattrocentomila per l’auto più economica nel mio garage (Sì)

Conto un assegno, non volevo flexare, ho fatto skrrt-skrrt, sono saltato all’estero (Brr-brr)

Abracadabra, sì, sono in cima alle classifiche (Woo)

Alza il volume, mai rifiutare, troppo fatto come sempre (Troppo fatto)

Vengo dai bassifondi, le pistole fanno saltare, brr brr (Alzati)

Mi muovo per soldi, corro dalla polizia, woo

Fumando la mia erba e abbasso il tetto dell’auto

Sono sempre acceso, tro*a, sono sempre caldo

Correndo tra tro*e con nuovi calzini Gucci

Sto prendendo queste droghe, sto facendo molto

Super Future (Brr)