Miley Cyrus & Dua Lipa duettano in Prisoner: video, testo e traduzione della nuova hit

La cantautrice statunitense Miley Cyrus e la collega britannica Dua Lipa hanno unito le forze in Prisoner, secondo singolo del settimo album in studio Plastic Hearts, out il 27 novembre 2020.

Dal 19 novembre è disponibile questa canzone (Il testo, la traduzione in italiano, il significato e il video), che arriva dopo il successo di Midnight Sky, uscita a metà agosto e una settimana di distanza da questo atteso disco, successore di Younger Now (2017).

Nella versione standard saranno racchiuse 12 tracce inedite, alle quali si aggiungono “Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)” e altre due brani live precedentemente rilasciati contenuti nell’edizione digitale, mentre nella Apple Music Backyard Sessions Edition vi saranno ulteriori 4 tracce Backyard Sessions.

Prodotta da The Monsters & Strangerz & watt, in questa gradevole quarta traccia della settima era discografica della Cyrus, si interpola Gloria di Laura Branigan, I Was Made for Lovin’ You dei Kiss e “Physical” di Olivia Newton-John (1981), come del resto fece la stessa Dua Lipa nel brano omonimo pubblicato il 30 gennaio 2020 come secondo estratto dall’album Future Nostalgia.

Il significato e il video della canzone Prisoner

Nella canzone caratterizzata da sonorità pop rock, si parla di una violenta, opprimente e forse malsana relazione, che fa sentire come se si fosse prigionieri ma che allo stesso tempo è come una droga, provocando una sensazione simile allo sballo. Nonostante la protagonista cerchi ripetutamente a togliersi questa persona dalla testa, a liberarsene, proprio non ci riesce… Il video è stato diretto da Alana O’Herlihy e la stessa Cyrus.

Miley Cyrus Prisoner Testo

[M. Cyrus]

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

[Str. 1: D. Lipa & Miley C.]

Strung out on a feeling, my hands are tied

Your face on my ceiling, I fantasize

Oh, I can’t control it, I can’t control it (I can’t control it)

I try to replace it with city lights

I’ll never escape it, I need the high

Oh, I can’t control it, I can’t control it (Oh)

[Pre-Rit.: M. Cyrus]

You keep making it harder to stay

But I still can’t run away

I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?

[Rit.: Dua Lipa & Miley C.]

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

[Str. 2: M. Cyrus]

I tasted Heaven, now I can’t live without it

I can’t forget you and your love is the loudest

Oh, I can’t control it, I can’t control it (Can’t control it)





[Pre-Rit.: Dua Lipa, (Miley C.) & Insieme]

You keep making it harder to stay (Oh, ah)

But I still can’t run away

I gotta know, why can’t you, why can’t you just let me go?

[Rit.: M.Cyrus, Dua L. & Insieme]

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind (Off my mind)

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

Why can’t you, why can’t you just let me go?

[Miley C., D. Lipa & Insieme]

Can’t get you off my mind

Why can’t you just let me go?

Million times

I wanna know why can’t you, why can’t you

I wanna know why can’t you, why can’t you

I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?

Autori: MarcLo, Dua Lipa, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Jon Bellion, Miley Cyrus, Ali Tamposi & watt.





La traduzione di Prisoner

[Intro]

Prigioniera, prigioniera, imprigionata

Non riesco a smettere di pensare a te, di pensare a te

Dio sa che ci ho provato un milione di volte, milioni di volte

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andar via?

[Str. 1]

Drogata di una sentimento, ho le mani legate

La tua faccia sul mio soffitto, ho delle fantasie

Oh, non posso controllarle, non riesco a controllarle (non posso controllarle)

Cerco di rimpiazzarke con le luci della città

Non me ne libererò mai, ho bisogno dello sballo

Oh, non posso controllarle, non riesco a controllarle (Oh)





[Pre-Rit.]

Continui a rendermi più difficile restare

Ma non posso comunque scappare

Devo sapere perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andar via?

[Rit.]

Prigioniera, prigioniera, imprigionata

Non riesco a smettere di pensare a te, di pensare a te

Dio sa che ci ho provato un milione di volte, milioni di volte

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andar via?

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a smettere di pensare a te, di pensare a te

Dio sa che ci ho provato un milione di volte, milioni di volte

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andar via?

[Str. 2]

Ho gustato il paradiso, ora non posso farne a meno

Non riesco a dimenticarti e il vostro amore è la più potente

Oh, non posso controllarlo, non riesco a controllarlo (non posso controllarlo)

[Pre-Rit.]

Continui a rendermi più difficile restare (Oh, ah)

Ma non posso comunque scappare

Devo sapere, perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andar via?

[Rit.]

Prigioniera, prigioniera, imprigionata

Non riesco a smettere di pensare a te, di pensare a te

Dio sa che ci ho provato un milione di volte, milioni di volte

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andar via?

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a smettere di pensare a te, di pensare a te (di pensare a te)

Dio sa che ci ho provato un milione di volte, milioni di volte

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andar via?

[Outro]

Non riesco a smettere di pensare a te

Perché non puoi lasciarmi andar via?

Milioni di volte

Voglio sapere perché non puoi

Voglio sapere perché non puoi

Devo sapere perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andare?