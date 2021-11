Arisa, le mani non riescono a coprire il seno: foto da infarto

Nota cantante e personaggio televisivo, nel 2008 Arisa ha iniziato la sua carriera vincendo il SanremoLab, poi nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo tra la categoria Nuove Proposte e ha sbaragliato la concorrenza con il brano “Sincerità”, mentre invece nel 2014 si è classificata al primo posto con il brano “Controvento” nella categoria Campioni. E’ seguitissima sui social ed interagisce molto con i suoi fan. Avete visto l’ultima sua foto postata? E’ da censura.

Nel corso della sua carriera da cantante Arisa si è aggiudicata molti premi, e molti riconoscimenti per i suoi brani ed i suoi album. I primi in cui appariva il suo look era da ragazzina timida, semplice. Oggi è totalmente cambiata, un suo look stravagante e delle volte aggressivo, ma i suoi fan apprezzano molto, ogni sua foto riceve milioni di like e commenti.

Il 23 aprile di quest’anno ha presentato il suo ultimo singolo “Ortica” ed il giorno seguente, dal vivo è stato presentato durante il talent show Amici di Maria De Filippi, dove era prof di canto.

La sua foto su Instagram manda in tilt i fan

Ora partecipa come concorrente al programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” e le sue performance non sempre apprezzate dai giudici e dall’opinione pubblica.

Ma per molti sarà lei la vincitrice, visto che dai suoi follower viene considerata una star, e visto il suo impegno con il maestro di danza Vito Coppola, sta regalando al pubblico delle vere esibizioni sensazionali e piene di passione.

Ha sempre confidato di non aver un rapporto idilliaco con la sua immagine, ma evidentemente alcune esperienze fatte le stanno dando più consapevolezza e fiducia del suo corpo. Infatti l’ultima sua foto ha fatto impazzire i suoi fan.

Arisa, mai vista così sensuale

La famosa cantante ha acquisito più autostima e consapevolezza del suo corpo, in diversi scatti postati su Instagram ha mostrato le sue curve senza timore, accettando sia i complimenti che le critiche.

Negli ultimi anni è maturata molto come donna, ha cambiato il suo look, dando un tocco di femminilità in più e quel pizzico di trasgressione.

Ci avrà preso gusto a mostrarsi senza veli, al limite della censura, visto che alcune foto precedenti a questa avevano destato scalpore, ma quella postata tempo fa ha mandato allo sbando parecchi sui follower e non solo.