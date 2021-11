Arisa, sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Che umiltà!

By

Arisa è una delle cantanti italiane più brave degli ultimi dieci anni. Ma prima di diventare quella che è adesso ha svolto dei lavori molto umili.

Rosalba Pippa, vero nome di Arisa che ha scelto questo nome d’arte come acronimo delle lettere di tutti i componenti dei membri della sua famiglia, è nata a Genova nel 1982 ma è cresciuta in Basilicata in provincia di Potenza.

Arisa: il lavoro prima del successo

All’età di 4 anni partecipa con il brano Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte al suo primo concorso canoro.

Diventando più grande, Rosalba ha sviluppato una vera e propria predisposizione per il canto a tal punto da ricercare e guardare per migliaia di volte alcune registrazioni di concerti delle sue cantanti preferite come Mariah Carey e Celin Dion e studiarne il labiale e la differenza tra le tonalità vocali durante i live e nell’inciso, capendo anche da autodidatta l’uso del diaframma e l’emissione del fiato usando gli automatismi per il canto.

Nel 2008 si iscrive a SanremoLab dove insieme alla cantante Simona Molinari ottiene la possibilità di partecipare nella categoria Proposte di Sanremo 2009 dove vince la categoria con il brano Sincerità avendo come padrino Lelio Luttazzi.

Da quel momento in poi la carriera di Arisa decolla con altri brani di successo a cui susseguono altre partecipazioni al Festival di Sanremo nella categoria Big che riesce a vincerla nel 2004 con la canzone Controvento.

Ad oggi, escludendo Victoria De Angelis che fa parte del gruppo musicale dei Maneskin, è l’ultima donna ad aver vinto entrambe le categorie, dopo le sue vittorie i vincitori sono stati tutti di genere maschile.

I mille volti della cantante

Oltre ad essere cantante, Arisa nel tempo ha avuto anche modo di sperimentare le sue doti recitative prestando il volto per alcuni personaggi sul grande schermo.

Inoltre è anche doppiatrice, nella versione italiana della saga di Cattivissimo Me, è la voce di Lucy Wilde.

La sua esperienza musicale le ha dato modo di partecipare come giudice ai talent X Factor e Amici di Maria De Filippi.

Arisa prima di diventare cantante, ha intrapreso altre carriere lavorative.

Dopo essersi diplomata al liceo pedagogico, la donna ha lavorato come cameriera, baby sitter, donna delle pulizie infine come cantante in dei piano bar.

Prima di iscriversi a Sanremolab, Arisa si era cimentata nel campo estetico.

Come lei stesso ha più volte affermato, durante la sua adolescenza, è stata vittima di bullismo per via del suo naso.