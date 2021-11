Sangiovanni, avete visto il fratello? È bellissimo | Sono identici

By

Il celebre arista ha avuto un successo incredibile grazie al talent di Maria De Filippi: Amici è stato il trampolino di lancio di Sangiovanni che è destinato ad avere, grazie al suo potenziale artistico, un enorme successo.

Il noto artista ha raggiunto la notorietà nazionale grazie ad Amici. Sangiovanni ha suscitato però molto interesse nel pubblico del programma non solo per le sue canzoni, originali, orecchiabili e dai testi briosi e particolari ma anche per la sua storia d’amore, chiacchieratissima, con Giulia Stabile, concorrente ballerina che ha poi vinto il programma.

Avete mai visto il fratello di Sangiovanni? Bello come lui

Sangiovanni ha dimostrato di voler puntare tutto sui suoi testi e sulla sua musica. Il cantante, infatti, ha sempre preso le distanze dal gossip estremo che vedeva e ancora oggi vede il suo nome sul web solo accostato a quello della ballerina che oggi, come sappiamo, è una professionista del famoso talent di canale cinque.

Ciò nonostante, i suoi album continuano a essere tra quelli più venduti in Italia. Sangio, come veniva soprannominato nella casetta del talent, ha fatto conoscere la sua personalità a 360° nel programma: tra risate, amori, gelosie e tante lacrime.

Nessuno ha mai visto però il fratello di Sangio bello almeno quanto lui.

Sangio, chi è suo fratello

Il fratello del giovane artista si chiama Alberto Damian. E’ un ragazzo, come si evince dal suo profilo IG che ama scherzare, viaggiare e divertirsi anche in famiglia.

Infatti quest’estate sono state diffuse sui social le foto in cui Sangio e suo fratello sono andati al mare con le rispettive fidanzate.

Insomma, una famiglia molto unita quello del cantante della scuderia di Rudy Zerbi.

Non si somigliano moltissimo ma pare che i due vadano molto d’accordo e si spalleggiano nelle rispettive nuove avventure.