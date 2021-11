Loredana Bertè agli esordi: Il cambiamento è surreale, non sembra lei

Oggi è una delle cantanti più amate dagli italiani, grandi e piccini: Loredana Bertè è uno di quei miti che non smette mai di piacere. Le sue canzoni non sono incorniciabili in epoche specifiche. Sono dei piccoli capolavori che possono rimanere attuali perché parlano di sentimenti, sensazioni ed emozioni che non invecchiano mai.

Loredana Bertè oggi è un’icona per molte donne che non vogliono lasciarsi sottomettere, che non vogliono vivere nella paura e nei limiti imposti da una mentalità maschilista o da una società che impone di seguire dei modelli standardizzati.

Loredana Bertè, ricordate com’era agli inizi della sua carriera?

Anche Maria De Filippi è pazza di Loredana Bertè. La conduttrice, quando può, la invita in trasmissione, non solo nel serale del programma, l’ultima fase. Loredana spesso si vede anche nel pomeridiano della domenica.

In una delle ultime puntate, infatti, è stata scelta come giudice da Maria, affinché stilasse la sua lista dei preferiti nel programma.

Durante la classifica, Loredana non si risparmia con nessuno: nemmeno con il figlio del collega Gigi D’Alessio ha usato una linea morbida. Coerentemente, Loredana ha detto la sua giudicando LDA non ancora sufficientemente pronto per il mondo della musica. Ma anche Loredana è stata un’esordiente. La ricordate?

Loredana, il prima e dopo è pazzesco

Il suo look è sempre stato fuori le righe. Anche oggi, a 70 anni, non risparmia colpi di testa come la tinta blu ai capelli, le minigonne cortissime e il make up pesantissimo. Ciò che è rimasto sempre uguale è il suo sguardo profondo, il fisico asciutto e le labbra pronunciate.

La sorella minore della grandissima Mia Martini ha iniziato a muovere i primi passi nella musica nella metà degli anni Settanta.

Il grande successo è arrivato nel 1975 con una canzone che ancora oggi cantano grandi e piccini, “Sei Bellissima”.

Ha sfoderato, quando era giovanissima, un look sensuale e provocante aiutato da una chioma di ricci fluenti e dallo sguardo profondissimo.

Ha sempre avuto delle gambe affusolate molto sensuali che sfoderava anche quando era una ballerina del Piper, scatenando sempre un tam tam di scatti da parte dei paparazzi.