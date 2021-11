Arisa e il balletto sensuale a Ballando con le stelle | VIDEO

Un balletto che ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico della nota trasmissione di Milly Carlucci. Arisa ha voluto provare la carta della sensualità. L’artista ha sfoderato le sue armi di seduzione di massa.

Un corpo, quello di Arisa, pieno di curve che nel ballo non fanno altro che mettersi in luce. La cantante, spesso presa di mira sul suo aspetto e criticata per i suoi post in cui mette in mostra (senza più temere commenti negativi) le sue rotondità, questa volta ha dimostrato di avere una carica erotica difficile da arrestare.

LEGGI ANCHE –>Arisa, sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Che umiltà!

Arisa, il balletto a Ballando con le stelle è un tripudio di forme

A Ballando con le stelle Arisa ha puntato, questa volta, sul suo corpo tutto curve. I suoi movimenti hanno lasciato tutti senza parole. Ormai è una vera e propria pin up.

Guardarla adesso si fa quasi fatica a riconoscere in lei la stessa artista timida e un po’ insicura che 12 anni fa iniziò la sua carriera partecipando a Sanremo con un look da secchiona e brava ragazza.

La cantante si è esibita, nel celebre talent show di Rai Uno, in un abbigliamento stile bondage per il lancio del suo ultimo successo, “Altalene”. L’artista ha indossato, infatti, un abito bellissimo, nero, con uno spacco decisamente ampio. Il tutto contornato da una parrucca bionda e del pizzo trasparente che ha lasciato ben poco all’immaginazione.

LEGGI ANCHE –> Arisa torna con Ortica, nuovo singolo in dialetto napoletano

Arisa tra rumba e freestyle

L’artista ha voluto dare anche un tocco più japan con un ventaglio rosso da geisha. I complimenti del suo maestro, Vito Coppola, non sono mancati.

La cantante ha più volto sottolineato quanto il suo percorso di accettazione del suo corpo è stato a tratti molto difficile. Oggi però ha molta più sicurezza in se stessa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)



L’ex prof di Amici si è esibita sulle note di A Star is born di Lady Gaga e ha deliziato i telespettatori di Rai Uno con una rumba appassionata per dimostrare che la coppia è veramente affiatata non solo a parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)



Il ballo riesce molto bene e culmina con un abbraccio molto dolce tra i due.