Anuel AA & Enrique Iglesias duettano – Fútbol y Rumba: guarda il video e leggi il testo e la traduzione in italiano del festoso singolo

Fútbol y Rumba (calcio e festa) di Anuel AA ed Enrique Iglesias, è uno dei due singoli rilasciati contemporaneamente il 29 maggio 2020, il giorno della release del secondo album in studio Emmanuel. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

Il fatidico giorno della pubblicazione dell’atteso album, il cantante portoricano ha deciso di rendere disponibile il filmato del brano in oggetto (audio e video) e quello di un’altra canzone intitolata Hasta Que Dios Diga, con la collaborazione di Bad Bunny, che seguono due singoli usciti lo scorso anno, vale a dire Secreto e China.

Si tratta di una contagiosa e festaiola canzone, che invita tutti a divertirsi, a far festa ballando e perché no, bevendo come se non ci fosse un domani, il cui videoclip, diretto da Alejandro Perez, è ricco di importanti personaggi del mondo della musica e dello sport, in particolare, fedelmente al titolo, il calcio, anch’esso fermato a causa del Covid-19.

Nel cortometraggio vediamo infatti il grande Lionel Messi e Luis Suárez del Barcellona, il difensore Sergio Ramos del Real Madrid, l’ex campione di basket americano Shaquille O’Neal, il dj e producer Marshmello, l’attore e cantante Jamie Foxx e i cantanti J. Balvin, Lunay e la brasiliana Anitta. All’inizio del video, non potevano mancare collegamenti all’epidemia, con un cameo anche dall’Italia (vedi messaggio appeso al muro con scritto “andrà tutto bene”). Al momento in cui scrivo, la clip ha ottenuto oltre 31 milioni di views e questo numero è destinato a crescere e non di poco.

Testo Fútbol y Rumba di Anuel AA & Enrique Iglesias

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Pre-Coro: Enrique Iglesias]

Champán y fútbol y rumba (Wuh)

Y el reggaeton retumba

La fiesta no para y gastamo’ la funda

La vida es una y no hay una segunda

[Coro: Enrique Iglesias & Anuel AA]

Vamo’ a bailar tú y yo, mujer

El party prender, pasarla bien

Hoy vamo’ a rumbear, hoy vamo’ a beber

Y del uno al die’, yo te doy cien

Vamo’ a bailar tú y yo, mujer

El party prender, pasarla bien

Hoy vamo’ a rumbear, hoy vamo’ a beber

Y del uno al die’, yo te doy cien (Doy cien)

[Post-Coro: Enrique Iglesias & Anuel AA, Anuel AA]

Que viva la fiesta (Oh-oh)

Que la vida es una (Oh-oh)

De aquí no no’ vamo’ (Oh-oh)

Que siga la rumba (Oh-oh; uah)

[Verso 1: Anuel AA]

Bebiendo Hennessy (Woh), wheeleando en el Jetski, woh-oh

No me pelee’, baby, que hoy estoy feli’

Empezamos en la playa y nos vamo’ pa’ mi cama

Mueve el culo como bailan en Brasil (En Brasil)

Baby, solo dame la señal (Uah)

Porque el alcohol a mí me tiene un poco mal

Un shot de aguardiente y me compongo (-pongo)

Pa’ qué me invitan si saben cómo me pongo (Cómo me pongo)

Baby, pa’rriba, pa’bajo y pa’l centro (Pa’l centro)

To’ el mundo estamo’ borracho’ y pa’ dentro (Pa’ dentro)

Pasarla bien no es un delito (Uah)

Trae la familia y trae hasta el perrito (Uah)

[Coro: Enrique Iglesias & Anuel AA]

Vamo’ a bailar tú y yo, mujer

El party prender, pasarla bien

Hoy vamo’ a rumbear, hoy vamo’ a beber

Y del uno al die’, yo te doy cien

Vamo’ a bailar (Wuh), tú y yo, mujer

El party prender, pasarla bien (Bien)

Hoy vamo’ a rumbear, hoy vamo’ a beber

Y del uno al die’, yo te doy cien (Te doy cien)

[Post-Coro: Enrique Iglesias & Anuel AA, Anuel AA]

Que viva la fiesta (Oh-oh)

Que la vida es una (Oh-oh)

De aquí no no’ vamo’ (Oh-oh)

Que siga la rumba (Oh-oh; uah)

[Verso 2: Anuel AA]

Mis amigos que son mala influencia

Repórtense que hoy es sábado

Cerveza fría, paz y alegría

Hoy me voy viral y hago un escándalo (Escándalo)

Mami, ¿qué tiene’ de malo, que yo me esté emborrachando?

Si tú me conociste en la rumba

¿Qué e’ lo que te está incomodando? (Uah)

[Pre-Coro: Enrique Iglesias]

Champán y fútbol y rumba (Ey)

Y el reggaeton retumba

La fiesta no para y gastamo’ la funda

La vida es una y no hay una segunda

[Coro: Enrique Iglesias & Anuel AA]

Vamo’ a bailar tú y yo, mujer

El party prender (Prender), pasarla bien

Hoy vamo’ a rumbear, hoy vamo’ a beber

Y del uno al die’ (Al die’), yo te doy cien (Doy cien)

Vamo’ a bailar tú y yo, mujer

El party prender, pasarla bien (Bien)

Hoy vamo’ a rumbear, hoy vamo’ a beber

Y del uno al die’ (Al die’), yo te doy cien (Doy cien)





[Post-Coro: Enrique Iglesias & Anuel AA]

Que viva la fiesta (Oh-oh)

Que la vida es una (Oh-oh)

De aquí no no’ vamo’ (Oh-oh)

Que siga la rumba (Oh-oh)

[Outro: Anuel AA & Enrique Iglesias]

Uah

Real hasta la muerte, baby (Ey)

Real hasta la muerte, baby (Woh-oh, oh-oh)

Enrique Iglesias, yeah-yeah, yeah (Ey), uah, uah

(Woh-oh)

Anuel

Ovy On The Drums, baby (Ey)

O-O-Ovy on the Drums (Eh-eh)

(Ey)





La Traduzione di Fútbol y Rumba

Torna al testo

[Pre-Rit.]

Champagne, calcio e rumba (Wuh)

E il reggaeton rimbomba

La festa non si ferma e svuotiamo le tasche

La vita è una e non ce n’è un’altra

[Rit.]

Andiamo a ballare io e te, ragazza

Accendiamo la festa, divertiamoci

Oggi facciamo festa, oggi beviamo

E da uno a dieci, io ti do cento

Balliamo io e te, ragazza

Accendiamo la festa, divertiamoci

Oggi facciamo festa, oggi beviamo

E da uno a dieci, io ti do cento (do cento)

[Post-Rit.]

Lunga vita alla festa (Oh-oh)

Che la vita è una (oh-oh)

Da qui non ce ne andiamo (Oh-oh)

Che la festa continui (Oh-oh; uah)

[1a Strofa]

Bevendo Hennessy (Woh), impennando sulla moto d’acqua, woh-oh

Non litighiamo, piccola, che oggi sono felice

Iniziamo in spiaggia e finiamo a letto

Muovi il culo come ballano in Brasile (in Brasile)

Piccola, dammi solo il segnale (Uah)

Perché l’alcol ha un po’ fatto andare fuori di testa

Uno shottino e mi ricompongo (-pongo)

Perché mi invitano se sanno come divento (come divento)

Baby, sopra, sotto e al centro (al centro)

siamo tutti ubriachi e dentro (dentro)

Divertirsi non è un reato (Uah)

Porta la famiglia e porta anche il cucciolo (Uah)

[Rit.]

Andiamo a ballare io e te, ragazza

Accendiamo la festa, divertiamoci

Oggi facciamo festa, oggi beviamo

E da uno a dieci, io ti do cento

Balliamo (Wuh) io e te, ragazza

Accendiamo la festa, divertiamoci

Oggi facciamo festa, oggi beviamo

E da uno a dieci, io ti do cento (ti do cento)





[Post-Rit.]

Lunga vita alla festa (Oh-oh)

Che la vita è una (oh-oh)

Da qui non ce ne andiamo (Oh-oh)

Che la festa continui (Oh-oh; uah)

[2a Strofa]

Ai miei amici che hanno una brutta influenza

Presentatevi che oggi è sabato

Birra fredda, pace e gioia

Oggi divento virale e faccio uno scandalo (scandalo)

Bella, che c’è di male se mi ubriaco?

Se mi hai conosciuto a una festa

Cos’è che ti dà fastidio? (UAH)

[Pre-Rit.]

Champagne, calcio e rumba (Ey)

E il reggaeton rimbomba

La festa non si ferma e svuotiamo le tasche

La vita è una e non ce n’è un’altra

[Rit.]

Andiamo a ballare io e te, ragazza

Accendiamo la festa (accendia,o), divertiamoci

Oggi facciamo festa, oggi beviamo

E da uno a dieci, io ti do cento (do cento)

Balliamo (Wuh) io e te, ragazza

Accendiamo la festa, divertiamoci

Oggi facciamo festa, oggi beviamo

E da uno a dieci (a dieci), io ti do cento (do cento)

[Post-Rit.]

Lunga vita alla festa (Oh-oh)

Che la vita è una (oh-oh)

Da qui non ce ne andiamo (Oh-oh)

Che la festa continui (Oh-oh)

Ascolta su: