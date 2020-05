Anuel AA, Bad Bunny – Hasta Que Dios Diga: video, testo e traduzione del singolo

Hasta Que Dios Diga è un singolo collaborativo tra i portoricani Anuel AA e Bad Bunny etratto dall’album Emmanuel, rilasciato il 29 maggio 2020. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

Nel secondo album in studio, successore di Real hasta la muerte (2018), sono presenti ben 22 tracce inedite, tra le quali Secreto (con Karol G), pubblicato il 15 gennaio 2019, China (grande successo con Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin), Fútbol Y Rumba (con Enrique Iglesias) e il brano in oggetto (Ascoltalo e guarda il video), entrambi rilasciati come singoli lo stesso giorno della release del progetto, che propone altre interessantissime canzoni e importanti ospiti come Travis Barker, Farruko, Lil Wayne e Yandel. C’è da aggiungere che Anuel e Bunny hanno inciso insieme una seconda traccia battezzata Así Soy Yo. In futuro conto di parlare di qualche altro brano facente parte di questo disco.

Tornando alla contagiosa canzone in oggetto, è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Huztle, Georg The Mustache, Chris Jeday & Gaby Music, con produzione di Huztle, Gaby Music & Chris Jeday. Le tematiche sono più o meno sempre le solite: corteggiamento a una ragazza già impegnata con un altro, con la volontà di portarsela a letto.

Nell’avveniristico filmato, nel quale non mancano effetti speciali, i due artisti sbarcano sulla terra come fossero dei meteoriti o se preferite extraterrestri…

Testo Hasta Que Dios Diga di Anuel AA e Bad Bunny

[Intro: Anuel AA]

Brr

Hoy la noche se acaba, tú desnuda en mi cama (Cama)

Anoche te soñé (Soñé), y me quedé con las gana’ (Gana’; uah)

Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar

No le vaya’ a contestar, no, yeah (Yeah-yeah)

Y ese traje se ve bien con tus nalga’ apretá’

Pero e’ hora de quitarlo

[Coro: Bad Bunny & Anuel AA]

Ey, hoy la noche es tuya y mía (Tuya y mía, yeah-yeah)

La luz está apagá’, pero tú está’ prendía’

La nota me dice que siga (Me dice que—)

Te vo’a dar hasta que Dio’ diga, ey (Brr)

Hoy la noche e’ tuya y mía (Uah)

La luz está apagá’, pero tú ‘tás prendía’ (Uah)

La nota me dice que siga (Que siga)

Te vo’a dar hasta que Dio’ diga (Uah)

[Verso 1: Anuel AA]

‘Tás tan dura que hasta Ricky Martin quiere darte (Darte)

Tú llega’ y estas putas empiezan a envidiarte (Envidiarte)

Tu gato dice que e’ real, pero él te miente (Brr)

Yo soy real, yo soy real hasta la muerte, yah

¿Por qué ese jevo tuyo ‘tá celoso? (‘Tá celoso)

Y eso labio’ allá abajo ‘tán jugoso’ (Jugoso’)

Baby, hoy la noche e’ de nosotro’ (De nosotro’)

Y ese totito en mi boca ‘tá chicloso, ey (Chicloso)

Que no’ perdone La Virgen y Jesucristo

Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito

Bebé, no me compare’ porque yo nunca compito

Mayweather no se va a trepar al ring con Margarito (Brr)

Yo solo quiero perrearte, en la cama amarrarte

Morderte y lamberte to’as tus parte’

Hablándote al oído grosería’ (Grosería’)

Tu amor e’ de él, pero en el sexo tú ere’ mía, yah-yah (Brr)

[Coro: Bad Bunny & Anuel AA]

Hoy la noche es tuya y mía

La luz está apagá’, pero tú está’ prendía’ (Eh)

La nota me dice que siga (Me dice que siga)

Te vo’a dar hasta que Dio’ diga (Hasta que—; uah-uah)

Hoy la noche e’ tuya y mía (Tuya y mía, baby)

La luz está apagá’, pero tú está’ prendía’ (Uah)

La nota me dice que siga (Uah)

Te vo’a dar hasta que Dio’ diga (Yeh-yeh-yeh), ey (Brr)

[Verso 2: Bad Bunny]

Ese culo está cabrón, mami, tú ‘tás bendecida (Amén)

Te toqué y estaba’ humedecida (Ey)

Pa’ chingar no hay que estar junto’ de por vida (No)

Dejemo’ que la luna hoy decida (Wuh)

Porque nosotro’ estamo’ arrebatao’ (Arrebatao’; ey)

Y tú bien bellaca, ya yo lo he notao’ (Yo lo he notao’; jeje)

El gato tuyo siempre coge to’ prestao’ (Jaja; ey)

Y yo a 40 mil pie’ en el jet trepao’ (¡Wuh!)

Tú ere’ mi Lady Gaga, yo tu Bradley Cooper

Ella se lo traga (Traga), y me lo escupe

Tú quiere’ comerme, yo siempre lo supe

Si quiere’ te compro la Range o la Mini Cooper (¡Wuh!)

[Puente: Bad Bunny & Anuel AA]

Y te compré un babydoll Gucci (Gucci)

Pa’ que te lo ponga’ con lo tacone’ Prada (Ah-ah)

Te veo typin’, pero no envía’ nada

Tírame el location y espérame en la entrada, ey

Que te compré un babydoll Gucci (Gucci)

Pa’ que te lo ponga’ con lo tacone’ Prada (Ah-ah)

Te veo typin’, pero no envía’ nada

Envíame el location y espérame en la entrada, ey





[Coro: Bad Bunny & Anuel AA]

Hoy la noche es tuya y mía

La luz está apagá’, pero tú está’ prendía’

La nota me dice que siga

Te vo’a dar hasta que Dio’ diga (Uah; brr)

Hoy la noche e’ tuya y mía (Uah)

La luz está apagá’, pero tú está’ prendía’ (Uah)

La nota me dice que siga (Que siga)

Te vo’a dar hasta que Dio’ diga

[Outro: Anuel AA & Bad Bunny]

Ey; brr

Real, real (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Real hasta la muerte, baby (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Real hasta la muerte, baby

Bad Bunny, baby, eh, eh, eh

Bad Bunny, baby, yeah-yeah

Anuel

Chris Jeday

Ga-Gaby Music

Mera, dime Nino

Yeah-yeh

Dulce Como Candy

Yeah-yeh (Real hasta la muerte, baby)

Lo’ reye’ y lo’ diose’, ¿oí’te? (Real hasta la muerte, baby)

Brr

Mera, dime Frabian

Real hasta la muerte

(Yeh-yeh-yeh

Dile que tú ere’ mía

La luz está apagá’, pero tú ‘tás prendía’, prendía’

La nota me dice que siga

Te vo’a dar hasta que Dio’ diga)

Yeah-yeah-yeah-yeah





La Traduzione di Hasta Que Dios Diga

[Intro]

La notte è finita, sei nuda nel mio letto (letto)

Ieri notte ti ho sognata (ti ho sognata) e sono rimasto con la voglia (Voglia; uah)

Baby, spegni il cellulare che voglio divertirmi con te

Non rispondergli, no, sì (Sì-sì)

E quel vestito attillato è perfetto per il tuo fondoschiena

Ma è ora di toglierlo

[Rit.]

Ehi, la notte è tua e mia (tua e mia, sì-sì)

La luce è spenta, ma tu sei accesa

L’alcool mi dice di continuare (mi dice di—)

Te lo darò finché Dio non dirà, hey (Brr)

La notte è tua e mia (Uah)

La luce è spenta, ma tu sei accesa (Uah)

L’alcool mi dice di andare avanti (di continuare)

Te lo darò finché Dio non dirà (Uah)

[Strofa 1]

Sei così tosta che anche Ricky Martin vuole dartelo (dartelo)

Arrivi tu e queste tro*e iniziano a invidiarti (invidiarti)

Il tuo gatto dice che è vero, ma ti mente (Brr)

Io sono reale, sono reale fino alla morte, yah

Perché il tuo fidanzato è geloso? (è geloso)

E quelle labbra laggiù sono succose (succose)

Piccola, la notte è nostra (nostra)

E quella piccola vagina nella mia bocca è come una caramella ehi (caramella)

Che la Madonna e Gesù Cristo ci perdonino

È che ti ho vista, mi sono imbattuto nel bel fondoschiena

Piccola, non paragonarmi perché non competo mai

Mayweather non salirà sul ring con Margarito (Brr) [Nota: Floyd Mayweather Jr. è un imprenditore ed ex pugile statunitense, considerato, da numerosi esperti ed analisti, uno dei migliori atleti della storia del suo sport. Antonio Margarito è un pugile messicano. Mayweather rifiutò un’offerta di $8.000.000 per affrontarlo.]

Voglio solo strusciarmi con te, legarti a letto

Morderti e leccarti in tutte le parti

Dicendoti cose zozze nell’orecchio (cose zozze)

Il tuo amore è per lui ma nel sesso sei mia, yah-yah (Brr)

[Rit.]

Ehi, la notte è tua e mia

La luce è spenta, ma tu sei accesa (Eh)

L’alcool mi dice di continuare (mi dice di andare avanti)

Te lo darò finché Dio non dirà (Finché non—; uah-uah)

La notte è tua e mia (tua e mia, piccola)

La luce è spenta, ma tu sei accesa (Uah)

L’alcool mi dice di andare avanti (Uah)

Te lo darò finché Dio non dirà (Yeh-yeh-yeh), hey (Brr)





[Strofa 2]

Quel fondoschiena è un figlio di puxxana, bella, sei fortunata (Amen)

Ti ho toccata ed eri bagnata (Ehi)

Fare una sco*ata non significa che dobbiamo stare insieme per sempre (No)

Lasciamo che sia la luna a decidere (Wuh)

Perché siamo molto presi (presi; ehi)

E tu sei molto eccitata, l’ho già notato (me ne sono accorto; hehe)

Il tuo gatto prende sempre in prestito tutto (Haha; hey)

E io sono salito a 40 mila piedi nel jet (Wuh!)

Tu sei la mia Lady Gaga, io il tuo Bradley Cooper [Nota: Bad Bunny fa riferimento alla relazione tra Lady Gaga e Bradley Cooper nel film A Star Is Born, uscito nel 2018. La pellicola, remake del musical “È nata una stella” (1937), è stata diretta da Cooper, al suo debutto come regista, e vede il musicista di nome Jackson (Bradley Cooper) innamorarsi di una cantante di nome Ally (Lady Gaga).]

Lei lo beve (beve) e me lo sputa

Vuoi fare l’amore con me, l’ho sempre saputo

Se vuoi ti compro la Range Rover o la Mini Cooper (Wuh!)

[Ponte]

E ti ho comprato un babydoll Gucci (Gucci)

In modo che lo indossi con i tacchi Prada (Ah-ah)

Ti vedo scrivere, ma senza inviare nulla

Inviami la tua posizione e aspettami all’ingresso, ehi

Che ti ho comprato un babydoll Gucci (Gucci)

In modo che lo indossi con i tacchi Prada (Ah-ah)

Ti vedo scrivere, ma senza inviare nulla

Inviami la tua posizione e aspettami all’ingresso, ehi

[Rit.]

Ehi, la notte è tua e mia

La luce è spenta, ma tu sei accesa

L’alcool mi dice di continuare

Te lo darò finché Dio non dirà (Uah; brr)

La notte è tua e mia (Uah)

La luce è spenta, ma tu sei accesa (Uah)

L’alcool mi dice di andare avanti (di continuare)

Te lo darò finché Dio non dirà

[Outro]

Hey brr

Reale, reale (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Reale fino alla morte, piccola (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Reale fino alla morte, piccola

Bad Bunny, piccola, eh, eh, eh

Bad Bunny, piccola, sì-sì

Anuel

Chris Jeday

Ga-Gaby Music

Mera, dimmi Nino

Yeah-yeh

Dolce come una caramella

Yeah-yeh (Reale fino alla morte, piccola)

I re e gli dei, hai sentito? (Reale fino alla morte, piccola)

brr

Semplice, dimmi Frabian

Reale fino alla morte

(Yeh-yeh yeh-

Digli che sei mia

La luce è spenta, ma tu sei accesa, accesa

L’alcol mi dice di continuare

Te lo darò finché Dio non dirà)

Sì-sì-sì-sì

