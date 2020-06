Natti Natasha – Que Mal Te Fue: guarda il video del nuovo brano

Que Mal Te Fue è una canzone della cantautrice dominicana Natti Natasha, in difesa delle ragazze che vengono mollate per altre e che alla fine vedono tornare sui propri passi coloro i quali le ha lasciate.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e (ascolta e guarda il video) che accompagna questo interessante brano, scritto con la collaborazione di sP Polanco, Daddy Yankee, Justin Quiles, Rafael Pina & Dímelo Flow, con produzione di quest’ultimo.

Nel filmato che accompagna la canzone, rilasciata lunedì 1° giugno 2020 per Pina Records, vediamo una molto sexy e sensuale Natti in costume da bagno.

Testo e traduzione di Que Mal Te Fue di Natti Natasha

[Intro]

Yeah-yeah-yeah-yeah

Natti Nat, mmm

Rude gyal

Sì-sì-sì-sì

Natti Nat, mmm

Ragazza rude

[Pre-Coro]

La última vez (La última vez)

Tú me dijiste que me odiaba’ y que pa’trá’ no ibas a volver (No, no)

De repente recibí una llamada y eras tú otra vez (Eras tú otra vez)

Tú que pensaba’ que por irte el mundo se me iba a virar al revés

Qué mal te fue

L’ultima volta (L’ultima volta)

Mi hai detto che mi odiavi e che non saresti più tornato (No, no)

Ad un tratto ho ricevuto una chiamata ed eri nuovamente tu (eri nuovamente tu)

Tu che pensavi che andandotene avresti scombussolato la mia vita

Quanto è stato brutto

[Coro]

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó (Rude gyal)

Cos’è successo? Cos’è successo?

Hai provato un altro sedere ma alla fine non ha funzionato

Cos’è successo?

Ora ci hai ripensato

Cos’è successo? Cos’è successo?

Hai provato un altro sedere ma alla fine non ha funzionato

Cos’è successo?

Ora ci hai ripensato (Ragazza rude)

[Verso 1]

Ahora soy yo la de la vuelta (Wuh), tu gyal anda suelta (Ah)

Por ahí revuelta, soltera pero hay uno de respuesta (Ah)

Dicen que hablar claro nada cuesta

Pero gastaste todo lo del banco y de la renta (Yo’)





Ora torni da me (Wuh), la tua ragazza l’hai persa (Ah)

C’è rivolta, single ma c’è una risposta (Ah)

Si dice che parlare chiaro non costa niente

Ma hai speso tutto quello che avevi banca e i risparmi

[Refrán]

Ya llegó mi tiempo, oh-oh

Como cheque semanal, tengo que cambiarte

Ya llegó mi tiempo, oh-oh

Como cheque semanal, yo voy a cambiarte

Il mio momento è arrivato, oh-oh

Come paghetta settimanale, devo cambiarti

Il mio momento è arrivato, oh-oh

Come paghetta settimanale, ti cambierò

[Coro]

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó (Natti Nat)

[Verso 2]

Cambia tu cuenta de usuario (Yah), que va a ser necesario

Yo te vo’a burlar en la sección de comentario’

Pa’ que tú no joda’ conmigo

Tú está’ claro que ya somo’ enemigo’

Cambia il tuo account utente (Yah), che sarà necessario

Ti prenderò in giro nella sezione commenti ‘

Affinché tu non scherzi con me

Sai già che siamo entrambi nemici

[Refrán]

Ya llegó mi tiempo, oh-oh

Como cheque semanal, tengo que cambiarte

Ya llegó mi tiempo, oh-oh

Como cheque semanal, yo voy a cambiarte





[Coro]

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

Rude gyal (Rude gyal)

[Pre-Coro]

La última vez (La última vez)

Tú me dijiste que me odiaba’ y que pa’trá’ no ibas a volver (No, no)

De repente recibí una llamada y eras tú otra vez (Eras tú otra vez)

Tú que pensaba’ que por irte el mundo se me iba a virar al revés

Qué mal te fue

[Coro]

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó (Rude gyal)

[Outro]

Ahora soy yo la de la—

Ahora soy yo la de la—

Ahora soy yo la de la—

