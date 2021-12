Alessandra Amoroso e la dichiarazione dopo la rottura con l’ex: “pronta per un nuovo amore”

Alessandra Amoroso, dopo la rottura col suo ex fidanzato, ha dichiarato di essere pronta per un nuovo amore. Ecco le sue parole.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane degli ultimi anni più importanti sulla scena musicale del nostro Paese.

La cantante approda nelle case di tutti gli italiani a partire dagli ultimi mesi del 2008 quando entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi come titolare del banco di canto.

Alessandra Amoroso e la fine della storia d’amore

Dopo aver tentato di entrare a far parte della rosa degli alunni della scuola più famosa della televisione italiana, Alessandra viene scartata ad un passo dal suo obiettivo per poi riuscire ad entrarci l’anno successivo passando la fase iniziale ed entrando a far parte della squadra dei blu nella fase finale.

Seguita dal maestro Luca Jurman e apprezzata da tutti gli altri docenti di canto, tra cui la cantante Grazia Di Michele, Alessandra Amoroso vince l’edizione battendo al televoto in finalissima il suo collega Valerio Scanu.

All’interno della scuola ebbe un grande effetto mediatico la sua esibizione con il brano inedito Immobile, sin prima del suo trionfo nel talent, si era posizionato in classifica nei brani più ascoltati e venduti e ad ogni sua esibizione in studio commuoveva sia i suoi compagni che il pubblico presente.

Successivamente alla sua vittoria pubblica il suo primo disco trainato dal singolo Stupida che decreta così l’inizio di una florida carriera che l’ha portata fino ad oggi ad essere consacrata come una delle più importanti cantanti nel panorama musicale italiano.

Nel 2012 torna in gara ad Amici di Maria De Filippi gareggiando nel circuito Big e uscendone nuovamente vincitrice davanti ad Emma Marrone. Con la seconda vittoria del talent, vince la possibilità di esibirsi in un concerto all’Arena di Verona, ma decide di condividere l’opportunità con la seconda classificata Emma, con la quale instaura un profondo rapporto di stima e di amicizia.

Il nuovo amore

La cantante è entrata anche nei Guiness dei primati, a seguito di un’ ospitata al programma di Alessandro Catellan, E poi c’è Cattelan, dove ha stabilito il record di maggior numeri di duetti ottenuti in due minuti fatti con 19 persone.

La donna è stata fidanzata per cinque anni con il produttore musicale Stefano Settepani, ma la loro storia è giunta al termine.

“L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento” – ha dichiarato la cantante sulle pagine del settimanale Grazia – “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.

