“Canzone inutile” nuovo singolo di Alessandra Amoroso | TESTO e significato

La cantante Alessandra Amoroso ha pubblicato un nuovo singolo intitolato Canzone Inutile. Ecco di seguito il testo e il significato del brano.

Alessandra Amoroso è una cantante italiana diventata famosa a seguito della sua vittoria nell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi.

La donna, nata a Galatina nel 1986, comincia a muovere i primi passi nel mondo della musica partecipando a gare canore pugliesi arrivando a vincerne alcune.

Alessandra Amoroso: ecco il nuovo singolo

Dopo un periodo di gavetta, tenta di entrare nella settima edizione di Amici di Maria De Filippi venendo scartata ai provini finali.

L’anno dopo si ripresenta ai casting ottenendo un banco nella categoria canto e superando la fase iniziale arrivando al serale e vincendo il talent.

Grazie al suo trionfo pubblica il suo primo disco che sin da subito si piazza ai primi posti delle classifiche musicali italiane.

A distanza di più di dieci anni, Alessandra Amoroso, si conferma essere una delle cantanti più seguite e amate grazie anche al suo carattere umile e alla sua vicinanza con i fan.

Testo e significato di Canzone Inutile

Nel nuovo brano Canzone Inutile di Alessandra Amoroso, la cantante sembra parlare alla sua dolce metà, ma in realtà, il brano, come anche suggerisce il video, è dedicato a se stessa.



Nel testo, la donna, spiega come a volte si rimane aggrappati ad una canzone inutilmente alla fine di qualsiasi cosa, ma incita anche se stessa a ritrovarsi con la propria personalità.

Ecco di seguito il testo del brano:

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L’amore a volte è strano

Ma adesso smetti di parlare ascoltami

È tanto tempo che volevo dirti che solo adesso che ti ho qui davanti

Capisco anche io il perché

Di tutte quelle frasi dentro le canzoni

Di tutti quei per sempre scritti sui portoni

Delle parole in gola urlate ad alta voce

Buttate dai balconi

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L’amore a volte è strano

E mentre il traffico si muove

E sopra gli alberi le foglie cambiano colore

Non dirmi che sei triste

Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce

Rimane dentro una canzone, un’altra inutile canzone

Per te, per te

E ti ho cercato in ogni angolo, in ogni posto

In tutte quelle storie che mi mettevo addosso

Le provavo ad aggiustare sempre ad ogni costo

Ma non mi stavano bene

Ti prego adesso non pensare a cosa ne sarà

Guarda quanto è bella da lontano la città

Che ci sembra quasi un’isola vista da qua

Mentre noi siamo il mare

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L’amore a volte è strano

E mentre il traffico si muove

E sopra gli alberi le foglie cambiano colore

Non dirmi che sei triste

Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce

Rimane dentro una canzone, un’altra stupida canzone

Se tutto intorno esplode, quel che vale è che tu

Rimani qui se il mondo cade

Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano

E forse è vero come dicono

L’amore a volte è strano

E mentre il traffico si muove

E sopra gli alberi le foglie cambiano colore

Non dirmi che sei triste

Per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce

Rimane dentro una canzone, un’altra inutile canzone

Per te

Per te

Per te

Per te