Alessandra Amoroso non si accorge di essere in diretta su Instagram: che gaffe!

Alessandra Amoroso in diretta su Instagram con Emma Marrone ha fatto una gaffe. Ecco cosa ha detto.

Alessandra Amoroso è una cantante italiana famosa e molto amata dal pubblico a seguito della sua vittoria sia nell’ottava edizione Amici di Maria De Filippi che nel circuito Big dell’undicesima.

Nata in provincia di Lecce, a Galatina nel 1986, cresce in Salento partecipando ad alcune competizioni canore regionali vincendo, nel 2007, la seconda edizione del concorso Fiori di Pesco della sua regione.

Non ancora maggiorenne, si presenta ai provini di Amici di Maria De Filippi, ma viene scartata ad un passo dalla partecipazione.

Alessandra Amoroso: La gaffe in diretta

La cantante, ci riprova l’anno seguente ottenendo un banco nella categoria canto e dopo essere passata al serale entra a far parte nella squadra dei blu seguita dal professore Luca Jurman.

Arrivata in finalissima, vince l’edizione con il 62% dei voti contro Valerio Scanu, anche lui cantante, ottenendo il premio di 200.000 euro e il premio della critica, che consiste in una borsa di studio dal valore di 50.000 euro.

All’interno del talent ha la possibilità di incidere e di esibirsi col suo primo singolo Immobile che ad ogni sua esibizione ha commosso il pubblico portandolo sin da subito al successo. Il brano scala velocemente a classifica FIMI e dopo la vittoria Alessandra pubblica il suo primo Ep intitolato Stupida, come l’omonima canzone uscita come secondo singolo dopo il trionfo, ricevendo due dischi multiplatino per le copie vendute.

Dopo una serie di brani di grandissimo successo, l’Amoroso sale sul palco del Teatro Ariston in supporto a Valerio Scanu, per riportarlo in gara dopo essere eliminato con il brano Per Tutte le volte che… sia nella serata del ripescaggio che nella serata dedicata ai duetti. La canzone vince l’edizione 2010 del Festival del Sanremo portando sul podio il rivale in finalissima della cantante. Il brano, inoltre, è stato scritto dal cantautore Pierdavide Carone in gara nella nona edizione di Amici.

L’incidente con Emma

Torna in gara come concorrente nel talent di Maria De Filippi, gareggiando nel circuito Big, uscendone vincitrice nell’undicesima edizione.

Data la vittoria, ottiene un concerto all’Arena di Verona che decide di condividere con la seconda classificata Emma, diventata nel tempo una sua grande amica.

Le due nel 2021 incidono un brano intitolato Pezzo di Cuore.

Durante una diretta Instagram con Emma Marrone, Alessandra Amoroso dichiara di essere preoccupata e di essersi affrettata mentre era in bagno.

La cantante non si accorge di essere in diretta con milioni di utenti, lo scopre solo quando la sua amica le chiede se se ne è resa conto.