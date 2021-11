Alessandra Amoroso, avete mai visto la sorella? Sembrano gemelle!

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più famose d’Italia che nel tempo ha collezionato riconoscimenti importanti per la sua musica. Ma avete mai visto sua sorella? É la sua fotocopia.

Alessandra Amoroso è una cantante italiana famosa per la sua musica e per aver vinto l’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi e il circuito Big dell’undicesima.

Nata a Galatina nel 1986, cresce a Lecce dove partecipa a molte competizioni canore a livello locale. Nel 2007 vince la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco e a 17 anni tenta l’ingresso nella scuola più famosa d’Italia ma viene scartata dopo essere arrivata quasi ad un passo ad ottenere il banco.

Alessandra Amoroso: Ecco sua sorella

Non demordendo, Alessandra si ripresenta l’anno seguente riuscendo a diventare titolare e a superare la fase iniziale passando al serale nella squadra dei blu come allieva di Luca Jurman.

Dopo aver superato vari step all’interno del programma, vince l’edizione con il 62% dei voti contro il cantante Valerio Scanu, ricevendo oltre che il premio di 200.000 euro anche il premio della critica, una borsa di studio dal valore di 50.000 euro.

All’interno del programma si esibisce sulle note del singolo Immobile riscuotendo sin da subito un successo sia da parte del pubblico che della critica, infatti il brano si piazza subito in vetta alla classifica FIMI e successivamente alla vittoria della cantante nel talent il suo primo Ep intitolato Stupida, come l’omonima canzone lanciata come secondo singolo riceve due dischi multiplatino per le vendite.

Dopo una serie di successi tutti acclamati dai fan e dalle vendite, Alessandra calca il palco del Teatro Ariston in supporto a Valerio Scanu, con il quale duetta sulle note del brano Per Tutte le volte che… nella serata dedicata ai duetti, il brano vincerà l’edizione 2010 del Festival del Sanremo portando sul podio il cantante interprete. La canzone vincitrice è scritta dal cantautore Pierdavide Carone.

Nel 2012 torna in gara ad Amici come concorrente nel circuito Big, vincendolo e ottenendo come premio un concerto all’Arena di Verona che condivide con la seconda classificata Emma con la quale instaura una bellissima amicizia, tanto da incidere insieme a lei un brano nel 2021 intitolato Pezzo di Cuore.

Francesca Amoroso e sua figlia Andrea

Alessandra Amoroso ha una sorella di nome Francesca che le somiglia molto.

Le due sono molto legate e quando la donna si è sposata nel 2016, la cantante ha interpretato l’Ave Maria in chiesa facendola commuovere.

Francesca Amoroso ha avuto una figlia Andrea che ha letteralmente fatto impazzire sua zia Alessandra che ha ammesso che sua nipote ha preso tutto da lei.