How to Train Your Dragon, John Powell | La colonna sonora di Dragon Trainer

How to Train Your Dragon è la colonna sonora del film d’animazione Dragon Trainer. Ecco quali sono le tracce che fanno parte del primo episodio della trilogia cinematografica.

Dragon Trainer è un film d’animazione della DreamWorks Animation uscito nelle sale cinematografiche nel 2010 che ha dato vita ad un franchise che comprende due sequel, quattro cortometraggi e due serie televisive.

La storia è tratta dalla serie di libri Le eroiche disavventure di Topicco Terribilis Totanus III di Cressida Cowell, e racconta le avventure di Hiccup e del suo amico, il drago Sdentato in un contesto ambientato nel mondo dei Vichinghi.

La colonna sonora di Dragon Trainer

Nella colonna sonora del primo capitolo della saga, How to Train Your Dragon, come anche negli altri, è molto presente l’utilizzo di strumenti che rievocano sonorità che rispecchiano la forza dei vichinghi grazie a strumenti a fiato come corni e flauti e strumenti a corda come il clavicembalo, cori maschili e percussioni incessanti.

Oltre alle tracce orchestrali, vengono aggiunte melodie celtiche e scozzesi, presenti con l’uso di cornamuse, dulcimer, arpe e il tin whistle (tipico flauto irlandese).

Per le scene più cupe, il compositore, John Powell, utilizza rimarcare la partitura del suono con dei violini, per poi usare il rullo dei tamburi per dimostrare la maestosità dei draghi.

Nel momento in cui i protagonisti diventano amici e comprendono l’uno il bisogno dell’altro, Powell ha deciso di rimarcare l’importanza dell’amicizia tra il ragazzo e il drago con l’uso dello xilofono e della marimba, unito a violini, cori femminili e campanelli che dimostrano la dolcezza della scena.

Tra gli altri strumenti musicali utilizzati c’è anche la chitarra elettrica, tamburi e strumenti ad arco oltre che cori dalla timbrica possente.

La traccia principale è This Is Berk che richiama il senso dell’avventura e del coraggio e si rifà alle colonne sonore del compositore di origine austriaca Erich Wolfgang Korngold.

La tracklist del film

Di seguito le tracce contenute nell’album: