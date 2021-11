Adele, sai come è diventata famosa? Non ci crederai

Ha esordito nel 2018 con l’album 19 ricevendo anche il benestare da parte dei critici musicali, arrivando alla prima posizione della classifica britannica ed olandese. Adele ha poi, subito dopo, raggiunto la prima posizione nella classifica di ben 25 paesi. La cantautrice britannica è diventata negli anni la prima artista a vendere oltre tre milioni di copie in una settimana nei soli Stati Uniti, grazie alla pubblicazione del terzo album 25. Ma sapete come inizia la sua scalata al successo mondiale?

Grazie a due dei suoi gruppi preferiti quando era adolescente, le Spice Girls e le Destiny’s Child, Adele si è appassionata alla musica e a soli tredici anni la cantante si avvicina al genere soul. Si iscrive, qualche anno dopo, ad una famosissima scuola di musica. Lla sua iscrizione arriva nello stesso anno in cui anche un’altra cantante di successo ha iniziato il suo percorso musicale, Jessie J.

Adele all’inizio del 2013 riceve il riconoscimento, il Golden Globe per la migliore canzone originale, essendo stata nell’ottobre 2012 scelta per interpretare Skyfall, della serie cinematografica di James Bond. Il brano è stato scritto da lei e Paul Epworth.

Adele, arrivata al successo grazie ai social

Tutti conoscono Adele, le sue canzoni le ascoltano tutti e si ritrovano sempre nelle prime se non al primo posto delle classifiche di ogni paese del mondo. La sua è una voce meravigliosa, idilliaca, poche come lei. Ma la sua carriera sapete come è iniziata? Forse mai nessuno si è incuriosito a tal punto e fare una ricerca.

Oggi la maggior parte degli artisti, di ogni genere, punta su social network come Facebook, Instagram, o l’ultimo arrivato (solo per tempistiche) TikTok, oppure avendo un canale su YouTube. Mentre per la famosa cantautrice non è stato così, è stato un altro social a darle il successo, vediamo quale.

L’artista lanciata da MySpace

Come abbiamo riportato prima la cantautrice Adele non è stata notata tra i social network più noti e più in voga oggi. Forse in pochi si ricorderanno il vecchio MySpace, creato come rete sociale o comunità virtuale, creato nel lontano 2003, funzionava più o meno come Facebook, nato un anno dopo come servizio gratuito universitario.



Anche se My Space non ha avuto lo stesso successo di FB, la cantautrice fu proprio li che per la prima volta fu notata, la casa discografica XL Records che le sottoscrive il primo contatto ed inizia a caricare alcune delle sue foto, insieme ad alcuni brani. Ed è grazie al vecchio social che ora conosciamo una della artiste cantautrice di brave del mondo.