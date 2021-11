Ascoltare musica per studiare meglio: le 10 canzoni migliori per concentrarsi

La musica è da sempre un alleato prezioso per la nostra vita. Ma quali sono le dieci canzoni per concentrarsi meglio? Eccole di seguito.

La musica fa parte di ogni essere vivente, che sia parlata, suonata, o emessa tramite un suono è capace di evocare ricordi, sensazioni e sentimenti.

La sua funzionalità fa anche bene sotto il punto di vista psicofisico, e infatti molte discipline mediche sono nate con la musica come la musicoterapia. Quest’arte riesce a connettere il paziente e il medico portando a volte a risolvere problemi personali e a curare patologie come la depressione e l’ansia.

Musica per concentrarsi: ecco le migliori canzoni

Dal punto di vista riabilitativo, suonare uno strumento musicale può essere utile a chi ha subito dei traumi a livello muscolare e deve riprendere l’attività motoria, inoltre, nel linguaggio non verbale, la musica riesce ad esprimere concetti anche senza l’uso della parola.

Recenti studi hanno dimostrato che la musica è uno strumento utile anche per la concentrazione. In particolar modo se ascoltata da alcuni studenti può migliorare il loro apprendimento e la loro efficienza.

Se per alcuni questo metodo funziona, per altri, invece, può essere motivo di distrazione in quanto questi soggetti preferiscono il silenzio più assoluto.

Per questo alcuni studi hanno dimostrato che tra le musiche migliori per concentrarsi nello studio e nel lavoro senza distrarsi ci sono i suoni della natura che riescono a volte a coprire il vocio che si trova in luoghi di studio come le biblioteche e in particolar modo il suono dell’acqua riesce a far apprendere meglio alcuni concetti.

Inoltre, si è dimostrato che le canzoni con il testo, tendono a distrarre di più rispetto quelle senza testo come la musica classica che aiuta molto a concentrarsi, stessa cosa accade ascoltando canzoni in una lingua che non si conosce dato che non ci soffermiamo su alcune frasi e parole.

La playlist adatta

Il sito libreriamo.it ha stilato die classifiche con i 10 brani migliori per la concentrazione durante lo studio o il lavoro:1

1.The xx: Intro

2 .Sigur Ross: Takk

3. Deadmau5: Snowcone

4. Mozart: Moonlight Sonata

5. Boards of Canada: Reach for the Dead

6. M83: Midnight City

7. Moods: Love is Real

8. Kygo: ID

9. Jerry Folk: Money

10. A Tribe Called Quest: Electric Relaxation

Se invece volete ascoltare canzoni tratte da videogames o film potete seguire questa classifica:

1.The Lord of the Rings: Sound of the Shire

2. Skyrim: Dragonborn Theme

3. Grand Budapest Hotel: (all of it)

4. Darksiders II: The Maker’s Theme

5. Pokemon: Pallet Town

6. World of Warcraft: Stormwind Theme

7. Halo 2: Unforgotten

8. World of Warcraft: Seasons of War

9. Uncharted 4: A Thief’s End

10. How to Train Your Dragon: Test Drive