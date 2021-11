I benefici per cui dovresti imparare a suonare uno strumento musicale | Anche da adulto

Suonare uno strumento musicale porta molti benefici anche in età adulta.

Secondo Confucio, la musica produce un tipo di piacere di cui la natura umana non può fare a meno, e infatti tutt’oggi gli esseri viventi non possono farne a meno.

Per questo motivo, quest’arte ci porta dei benefici a livello psicofisico e dovrebbe essere inserita sempre di più nell’insegnamento scolasti e nella vita di tutti i giorni.

I benefici del suonare musica

Secondo alcuni studi, tra cui quello di Pitts del 2012, dimostra che l’apprendimento della musica porti benefici anche nella vita di coloro che non suonano più rendendoli ascoltatori e portandoli a fruire della musica in un modo nuovo come esperienza dell’ascoltare e imparare sentendo gli altri.

Suonare, inoltre porta felicità nella vita di chi suona e di chi li circonda, e può essere gratificante e divertente farlo per le persone che si amano e vedere i volti allegri delle persone che ascoltano la propria musica e li guarda estasiati.

Anche da adulti si può imparare a suonare, cantare senza alcun limite di età, basta avere la voglia e la passione di apprendere scegliendo lo strumento preferito e più idoneo alla propria persona.

In tarda età imparare ad usare uno strumento musicale può portare beneficio non solo al vostro corpo ma anche ai vostri parenti e amici oltre che la musica porta a contrastare la demenza senile e rende attivo il cervello intento a memorizzare composizioni musicali.

Imparare a maneggiare uno strumento musicale fa bene

La musica attiva aspetti cognitivi grazie anche all’ “effetto Mozart” che sembra sviluppare abilità intellettive grazie all’ascolto della sonata KV 448. Un gruppo di studiosi afferma che chi si appresta a imparare le sette noti accresce le sue abilità in matematica, attenzione ai dettagli, la creatività e la pianificazione e sviluppa la strategia.

Inoltre grazie all’uso di uno strumento si può fare gruppo, crearsi una rete sociale e aumentare le capacità relazionali di ascolto e accresce la sensibilità dell’individuo.

Favorisce al sistema immunitario una reazione alle malattie e suonare uno strumento musicale può rivelarsi un ottimo metodo per una terapia riabilitativa.

Non è mai troppo tardi per cominciare a suonare uno strumento grazie al quale si possono creare nuove melodie e quindi guarire da patologie psicofisiche come la depressione e inoltre aiuta a rilassarsi e a volte anche a dormire meglio o a esprimere i propri sentimenti grazie alla creazione di musica comunicativa con la quale si può omaggiare qualcuno che si vuole bene dedicandogli una bella canzone a tal punto da far commuovere il destinatario.