13 Reasons Why (Tredici): colonna sonora terza stagione

Il 23 agosto 2019 sarà disponibile su Netflix la terza stagione della fortunata serie Tredici (13 Reasons Why) e dallo stesso giorno sarà anche reperibile la colonna sonora. I titoli delle canzoni.

Nella soundtrack del terzo capitolo della saga, che tra l’altro, sarà seguita da una quarta e ultima stagione prevista per il 2020, sono presenti un totale di diciotto tracks, tra le quali spiccano i primi 4 assaggi ” f**k, i’m lonely” di Lauv feat. Anne-Marie, “Another Summer Night Without You” di Alexander 23, “Keeping It In the Dark” di Daya, “Swim Home” di Cautious Clay e “All That” di Drama Relax ft. Jeremih.

Nella tracklist, spiccano brani di artisti come i 5SOS (sulle note di Teeth), Yungblud (in “Die A Little”) e Charli XCX (in “Miss U”). Al momento, la colonna sonora è reperibile nel solo formato digitale, ma in seguito, verrà anche rilasciato il CD e presumo anche il vinile.





Colonna sonora Tredici (terza stagione) tracklist

