Sick Luke – Since A Little Kid: video, testo e traduzione

Il 17 agosto 2019 il producer Luca Antonio Barker Dylan, in arte Sick Luke, ha reso disponibile il video che accompagna Since A Little Kid, una canzone inedita da lui scritta, prodotta e interpretata. Il testo e la traduzione in italiano.

A sorpresa, il beatmaker della Dark Polo Gang, nato a Londra e cresciuto tra Italia e Stati Uniti, ha condiviso il filmato che accompagna questo breve brano in lingua inglese, diretto da Late Milk Film, che in poche ore è divenuto virale.

Sick Luke – Since A Little Kid testo e traduzione

Diamonds in my rings

Ye you know I win

Been balling since a little kid

Now I’m getting rich

This ain’t no costume

This ain’t Halloween

Louie backpack on me

Traveling oversease

Diamonds in my rings

Ye you know I win

Been balling since a little kid

Now I’m getting rich

This ain’t no costume

This ain’t Halloween

Louie backpack on me

Traveling oversease

Diamanti nei miei anelli

Sai che ho vinto

Ho sbattuto fin da bambino

Ora sto diventando ricco

Questo non è un costume

Questo non è Halloween

Zaino Louie sulle mie spalle

Viaggio all’estero

Diamanti nei miei anelli

Sai che ho vinto

Ho sbattuto fin da bambino

Ora sto diventando ricco

Questo non è un costume

Questo non è Halloween

Zaino Louie sulle mie spalle

Viaggio all’estero

Pockets getting fat

Money snorlax

Don’t annoy me like a fucking zubat





Portafogli gonfi

Soldi nello Snorlax

Non infastidirmi come un fo**uto zubat

Watch me tru your phone

Cause you know who I am

I wanna fly away

With my fat ass on a jet

You can’t see me

Camo bape, camouflage

Try and figure out

If I’m real or a mirage

I wanna Relax

Been working all my life

Can’t take it no more

With your negative vibes

All I want is good vibes , look into my eyes

Believe in yourself, don’t lie

To yourself , trust the process

No cap, look at me now

Guardami nel tuo telefono

Perché sai chi sono

Voglio volare via

Con il gran sedere su un jet

Non puoi vedermi

Camo bape, camuffato

Cerca di capire

Se sono reale o un miraggio

Voglio rilassarmi

Ho lavorato tutta la vita

Non ce la faccio più

Con le tue vibrazioni negative

Voglio solo vibrazioni positive, guardami negli occhi

Credi in te stesso, non mentire

A te stesso, fidati del processo

Nessun limite, guardami ora

Ye, I’m so Icy, matter fact call me Ice Luke Ice Luke bitch

Sick Luke, Sick Luke





Sì, sono così gelido, in realtà chiamami Ice Luke Ice Luke

Sick Luke, Sick Luke

Diamonds in my rings

Ye you know I win

Been balling since a little kid

Now I’m getting rich

This ain’t no costume

This ain’t Halloween

Louie backpack on me

Traveling oversease

Diamonds in my rings

Ye you know I win

Been balling since a little kid

Now I’m getting rich

This ain’t no costume

This ain’t Halloween

Louie backpack on me

Traveling oversease