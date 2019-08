Charli XCX – Miss U: audio, testo e traduzione

Miss U di Charli XCX è la settima traccia facente parte della colonna sonora di Tredici (Stagione 3), uscita il 23 agosto 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Noonie Bao, Madison Love & Linus Wiklund, in arte, Lotus IV, con produzione di quest’ultimo.

Nel brano, il protagonista, presumo Clay Jensen, nonostante abbia voltato pagina e stia insieme a un’altra persona, non smette di pensare ad Hannah e si reca nei posti che piacevano tanto ai due e ascolta spesso la canzone preferita della Baker. Insomma, nonostante abbia apparentemente superato il tutto, lei resta in una parte del suo cervello e non sembra voler andarsene.

Charli XCX – Miss U Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I love you

It’s obvious, but people can change

We got bruised

We left things undecided and now we’re two people

We’re standing in the city rain

But we’re brand new

We turn our backs and walk away

Ti amo

È ovvio, ma le persone possono cambiare

Ci siamo fatti male

Abbiamo lasciato le cose incerte e ora siamo due persone

Che si trovano sotto la pioggia della città

Ma siamo nuovi di zecca

Giriamo le spalle e andiamo via

[Pre-Chorus]

Even though we’re through

I’m always here for you

I know you feel it too

I’m telling you the truth

Anche se abbiamo chiuso

sono sempre qui per te

So che senti la stessa cosa

Ti sto dicendo la verità

[Chorus]

Some nights, I go back there

Right back where we used to love

Think I messed up somewhere

Don’t know what I keep running from

Don’t know what I keep running from

Don’t know why I keep running

Don’t know why I keep running

Certe notti, torno lì

Nel posto che ci piaceva tanto

Penso di aver sbagliato qualcosa

Non so cosa mi fa continuare a correre (o “scappare”)

Non so cosa mi fa continuare a correre

Non so perché continuo a correre (o “scappare”)

Non so perché continuo a correre

[Verse 2]

So far

I’m on the other side of the globe

With new friends

With someone else asleep in the sheets

But I got you, yeah

Locked up in a part of my brain

Forever, yeah

I can’t forget my memories, no





Così lontano

Sono dall’altra parte del mondo

Con nuovi amici

Con un’altra tra le lenzuola

Ma ci sei tu, si

Intrappolata in una parte del mio cervello

Per sempre, si

Non riesco a dimenticare i miei ricordi, no

[Pre-Chorus]

Even though we’re through

I’m always here for you

I know you feel it too

I’m telling you the truth

Anche se abbiamo chiuso

sono sempre qui per te

So che senti la stessa cosa

Ti sto dicendo la verità

[Chorus]

Some nights, I go back there

Right back where we used to love

Think I messed up somewhere

Don’t know what I keep running from

Don’t know what I keep running from

Don’t know why I keep running

Don’t know why I keep running

Certe notti, torno lì

Nel posto che ci piaceva tanto

Penso di aver sbagliato qualcosa

Non so cosa mi fa continuare a correre

Non so cosa mi fa continuare a correre

Non so perché continuo a correre

Non so perché continuo a correre

[Bridge]

Sometimes, I miss you when I’m all alone

And even though we both moved on

Sometimes I play your favourite song

I play it on and on

And I, I miss you when I’m all alone

And even though we both moved on

Sometimes I play your favourite song

I play it on and on and on





A volte, mi manchi quando sono solo

E anche se abbiamo entrambi voltato pagina

A volte riproduco la tua canzone preferita

La ascolto incessantemente

E mi manchi quando sono solo

E anche se abbiamo entrambi voltato pagina

A volte riproduco la tua canzone preferita

La ascolto incessantemente

[Outro]

Don’t know what I keep running from

(All I know, all I know)

Don’t know what I keep running from

(All I know, all I know)

Don’t know why I keep running (I miss you)

Don’t know what I keep running from

(I miss you, I miss you, I miss you)

(I miss you, I miss you, I miss you)

Don’t know what I keep running from

(I miss you, I miss you, I miss you)

Don’t know why I keep running

(I miss you, I miss you, I miss you)

Don’t know why I keep running

Non so cosa mi fa continuare a correre

(Tutto quello che so, tutto quello che so)

Non so cosa mi fa continuare a correre

(Tutto quello che so, tutto quello che so)

Non so perché continuo a correre (mi manchi)

Non so cosa mi fa continuare a correre

(Mi manchi, mi manchi, mi manchi)

(Mi manchi, mi manchi, mi manchi)

Non so cosa mi fa continuare a correre

(Mi manchi, mi manchi, mi manchi)

Non so perché continuo a correre

(Mi manchi, mi manchi, mi manchi)

Non so perché continuo a correre





