E’ ancora considerato fra gli esponenti maggiori in Italia di musica blues Zucchero: l’artista ha riscosso un notevole successo sia in Italia che nel resto del mondo facendo tournée praticamente ovunque. Zucchero Fornaciari, artista a 360 gradi, ha venduto più di 60milioni di dischi venduti e ha collaborato con artisti famosissimi e avrebbe voluto collaborare anche con i Maneskin: il gruppo però ha rifiutato il featuring.

Inimmaginabile che Zucchero da piccolo fu tesserato nella squadra di calcio della Reggiana come portiere: l’amore per la musica e le sue doti canore evidenti però, hanno fatto intraprendere all’artista una strada diversa.

Ma il successo comunque non è mancato nella sua vita. Ha sempre fatto parlare di sé per la sua musica: il cantautore ha realizzato anche pezzi per tanti altri artisti.

Durante la sua carriera, ha collaborato con artisti della sua stessa fama internazionale, Pavarotti, Bocelli, Sting, Eric Clapton, Joe Cocker e tanti altri che hanno avuto comunque l’onore di cantare con lui. Anche i Maneskin avrebbero potuto, ma qualcosa è andato storto.

I Maneskin rifiutano di collaborare con Zucchero

Una dichiarazione quella di Zucchero sui Maneskin che ha fatto subito il giro del web. La nota star interazionale è rimasto un po’ stupito dal rifiuto della band. L’artista ritiene che oggi il mondo della musica ha bisogno di loro, il successo del gruppo è stato esplosivo.

Fornaciari no ha potuto che complimentarsi con il noto gruppo. Il bluesman dell’Emilia ha svelato però un retroscena inaspettato sul gruppo che in pochi hanno ha sbaragliato la concorrenza sul panorama rock.

Il rifiuto dei Maneskin

Il cantante ritiene che Damiano e i suoi hanno praticamente riempito un vuoto nel rock trasgressivo e senza regole che giaceva da anni. Sugar vorrebbe tanto avere la possibilità di sentirli cantare e suonare dal vivo.

Anche la sua carriera, come quella del noto gruppo, ha avuto un exploit improvviso grazie ad un incontro speciale, quello con Brian May con cui ha realizzato Miserere.

Il cantante avrebbe voluto lavorare anche con i Maneskin e suonare con loro Honky Tonk Women, celeberrima canzone dei Rolling Stones, ma purtroppo la band era in giro e non avevano tempo per la collabo zione. Zucchero però non disdegnerebbe nemmeno scrivere qualche canzone per loro.

Insomma, un’altra grande conquista per i Maneskin!