Mega inchiesta su Marylin Manson | Accusato di botte, stupri e violenze

By

Rolling Stones US ha pubblicato un’inchiesta che vede stupri e violenze sessuali da parte di Marylin Manson nei confronti delle sue vittime.

Rolling Stones US ha pubblicato una lunga inchiesta dopo aver contattato ben 55 persone che hanno avuto a che fare con Marylin Manson in varie fasi della sua vita.

Molti di loro non sono mai uscito allo scoperto mentre altri, tra cui l’attrice di Games of Thrones, Esme Bianco, hanno denunciato apertamente l’artista. Alcune donne hanno affermato che Manson attira le donne con il suo umorismo per poi abusare sessualmente di loro con violenze, frustate e lettere marchiate sulla pelle.

Marylin Manson: le accuse di violenza

Secondo alcune di queste, il cantante le drogava o le faceva ubriacare, finendo per farle sentire in colpa quando queste non cedevano alle sue voglie minacciandosi di uccidersi o di ucciderle. Pare che l’uomo abusasse di loro anche emotivamente controllando cosa mangiassero e quando dormissero.

I suoi collaboratori hanno dichiarato che l’uomo nascondeva queste cose a vista grazie al personaggio che si era costruito, mentre Marylin Manson ha sempre negato tutto affermando che tutte queste accuse altro non era che un attacco coordinato che cercano di monetizzare il movimento MeToo.

Il cantante nel 1997 aveva affermato che abusava della madre a tal punto da sfregiarla perché pensava che avesse tradito il padre e un suo amico afferma che negli anni ’90 spesso l’artista rincorreva la madre per casa con un’asta del microfono perché secondo lui arrivava sempre nel momento meno adatto.

Nel suo libro, Manson ha anche affermato che durante i suoi spettacoli abusava di una donna chiamata Nancy fino ad arrivare a pianificare, con un membro della sua band, l’omicidio di questa per poi cambiare idea.

Gli abusi e i vizi del cantante

Spesso l’uomo, come si può leggere da dichiarazioni e dalla sua stessa biografia, ha scherzato riguardo gli abusi sessuali, a tal punto da dichiarare che se si ride dopo una violenza non è stupro.

Inoltre sembra avere una forte passione per la N-Word a tal punto da godere nel dirla davanti ad una persona di colore così come pare abbia avere una strana ossessione per il nazismo.

Molti hanno dichiarato che il cantante è un buon manipolatore e abusava anche dei membri della sua band a tal punto da picchiarli quando veniva a sapere che qualcuno parlava male di lui o sbagliava un passaggio musicale.

Nell’ottobre del 2020 alcune donne che sono che dichiarano di essere state molestate dal cantante, si sono riunite a Los Angeles, tra queste anche l’attrice Evan Rachel Wood che dopo accuse di violenza domestica senza nominare il colpevole, ha accusato Manson in un post di Instagram.