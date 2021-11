Zucchero: avete visto la figlia? E’ una famosissima cantante | Meravigliosa

By

Tutti conosciamo Zucchero ma alcune curiosità sull’artista sono ancora poco note. Il suo vero nome, per esempio, è Adelmo Fornaciari. Il cantante ha una figlia che canta come lui. L’avete mai vista? Lei si chiama Irene.

Un artista unico nel suo genere e le sue tournée in giro per il mondo con artisti molto noti n non hanno fatto altro che accrescere la sua popolarità.

Il suo stile unico ed innovativo lo hanno trasformato in un artista a 360 gradi, e tutto il lavoro fatto, lo hanno portato ad aggiudicarsi premi e riconoscimenti. Tra i premi più noti, due World Music Awards, una candidatura al Grammy e per sei volte IFPI Platinum Europe Awards e tanti altri.

Fornaciari ha origini emiliane, è nato il 25settembre del 1955 e ha alle spalle una carriera invidiabile. Parallelamente ha avuto avuto un matrimonio e dei figli. Una di loro è persino diventata una cantante come lui!

Zucchero Fornaciari, chi è la famosa figlia?

La prima cosa che viene da chiedersi quando si sente il nome di Zucchero è: perché l’artista ha scelto questo pseudonimo? In una sua intervista di molti anni fa il cantante stesso spiegò che si trattava di pseudonimo che gli diede quando era piccolo una maestra delle scuole elementari.

Nelle sue canzoni Zucchero ha riportato spesso temi legati alla sua infanzia e alla sua adolescenza, oltre a quelli della sua carriera come cantante: lui stesso lo ha confermato nella sua autobiografia dal titolo il suono della domenica- il romanzo della mia vita, uscito nel 2011.

La figlia di Zucchero, Irene, è talentuosa proprio come il suo papà. L’artista si accorge del suo talento già quando lei ancora piccola. Irene ha delle doti canore notevoli e spinta da mamma e papà intraprende la carriera da artista anche lei.

Irene Fornaciari, la figlia di Zucchero bella e brava

Irene Fornaciari ha provato ad arrivare anche lei alle stesse vette del papà. La voce non le è mai mancata, ma di certo per lei che porta il fardello del cognome il confronto è sempre dietro l’angolo.

Nel 2006 comincia il suo percorso da artista facendo alcuni concerti ed alcune collaborazioni con Niccolò Fabi e l’anno successivo pubblica anche ilsuo primo disco, Vertigini in fiore.



Dopo circa tre anni, nel 2009, pubblica un altro suo album intitolato Vintage Baby. E l’anno dopo insieme ai Nomadi, c’è la partecipazione all’edizione del Festival di Sanremo con la canzone, Il Mondo Piange.

Insomma, Irene ha avuto le sue soddisfazioni ma sogna di diventare famosa nel mondo del canto come il suo celebre papà.