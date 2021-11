LOL “Chi ride è fuori”: Ecco quanto guadagna Fedez

LOL Italia ritorna: torna solo su Amazon Prime Video, la seconda stagione del famoso programma. La prima è stato un successo enorme. Questa volta sono 10 i concorrenti scelti: la maggior parte tutti comici, ed il primo che ride – come sempre- va fuori dal programma. L’anno scorso alla conduzione di LoL ci cono stati Fedez e Mara Maionchi e il vincitore della scorsa edizione è stato Ciro Priello dei The Jackal, vincendo 100mila euro.

Su Amazon sta per andare in onda la seconda stagione di LOL Italia, ad annunciarlo è stato il noto e famoso rapper Fedez, che, come l’anno scorso sarà uno dei giudici del programma. Ma questa volta al suo fianco come secondo giudice ci sarà Frank Matano.

Lo staff di Amazon in un biglietto fatto recapitare al rapper, ha scritto che erano contenti di averlo ancora alla guida del programma e che era stato difficoltoso quest’anno – da parte loro – reperire ben 10 partecipanti, tra i comici italiani, che ancora non lo avevano querelato. Questo è il biglietto ironico che lo stesso Fedez ha postato dal suo profilo Instagram

I guadagni di Fedez come giudice di LOL

Fedez anche l’anno scorso è stato giudice alla guida del programma LoL Italia. Amazon inizialmente aveva detto che avrebbe mandato in onda la nuova serie entro la fine del 2021, ma per vari motivi, anche dovuti alla pandemia del Covid, è stata rimandata ad Aprile del 2022.

La notizia è stata data sia da Frank Matano che da Fedez dai propri account social, ed i fan alla notizia, sono impazziti, anche perché è stata svelata la lista dei partecipanti. Ma oltre a questo ci sono state anche molte polemiche, riguardanti il cachet di alcuni di loro. Tra questi anche quello del rapper Fedez.

Cifre pazzesche per Fedez alla guida di LOL

La notizia dell’uscita della seconda stagione di LOL Italia ha fatto clamore, sia perché in tanti lo stavano aspettando, e poi perché sono girate nel web alcune notizie che riguardavano il cachet dei partecipanti e giudici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LOL Chi Ride è Fuori (@chiridefuori)



Ricordiamo che al vincitore vanno 100mila euro, ma per alcuni di loro, soprattutto per il noto rapper Fedez, le cifre superano di gran lunga la vincita.

Le persone che curano i suoi interessi, per un’apparizione in tv hanno chiesto tra i 20mila e 30mila euro, e facendo un semplicissimo calcolo, il suo cachet per 6 puntante oscilla tra i 120mila-180mila euro.

Cifra che ha scosso e non di poco l’opinione pubblica.