Måneskin, il prof di Damiano svela un retroscena sul cantante | Impensabile

Il professore del frontman dei Måneskin rivela un retroscena molto particolare su Damiano. Non ci crederete mai.

Damiano David, classe 1999, è un cantautore italiano, voce del gruppo musicale Måneskin.

Nato a Roma, da genitori entrambi assistenti di volo, fin dalla sua nascita sia lui che suo fratello maggiore Jacopo, hanno viaggiato per tutto il mondo. Questo ha fatto si che il ragazzo abbia ricevuto influenze da molte culture portandolo anche a rapportarsi con gente di qualsiasi età.

Damiano David: il segreto del cantante dei Måneskin

A 17 anni, prende parte come playmaker presso il club Eurobasket Roma, dato il suo talento nel basket, disciplina che gli insegna a saper rispettare l’avversario e i propri compagni di scuola oltre che la disciplina nello sport in questione.

Dal punto di vista musicale, comincia a cantare sin dall’età di sei anni. Durante gli anni al Liceo Classico Eugenio Montale di Roma, incontra i suoi compagni di band Thomas Raggi e Victoria De Santis con i quali, assieme a Ethan Torchio formeranno in seguito il gruppo musicale dei Måneskin.

La sua predisposizione per la musica lo porta ad abbandonare la scuola ma inizialmente viene rifiutato dagli altri componenti della band per poi ripresentarsi più preparato grazie alla sua libertà di espressione.

La band nasce ufficialmente nel 2006 suonando per le strade di Roma, ma dopo poco tempo nel 2017 partecipano alle selezioni dell’undicesima edizione di X Factor contraddistinguendosi sin da subito da tutti gli altri concorrenti.

Arrivati in finalissima, arrivano al secondo posto dietro il vincitore Lorenzo Licitra, ma risultano i vincitori morali in seguito al loro successo e ai loro singoli tutti certificati oro o platino così come il loro primo album.

Dopo numerosi successi, nel 2021 partecipano al Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni classificandosi al primo posto della kermesse. La vittoria ottenuta sul Teatro Ariston da la possibilità alla band di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Anche in questa competizione risultano vincitori, portando all’Italia al primo posto della kermesse europea dopo 31 anni diventando così i terzi vincitori dell’Eurovision da parte dell’Italia dopo Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno.

Grazie al successo dell’Eurovision diventano in poco tempo popolari in tutta Europa fino ad arrivare ad aprire il concerto dei Rolling Stones e ad essere ospitati da Ellen DeGeneres.

Inoltre, Damiano ha prestato la voce al personaggio di Jeffrey nel film Crudelia del 2021 dove canta anche la cover della canzone I Wanna be your Dog.

Le parole del professore

Giacomo Campanile, professore di religione del frontman dei Måneskin ha dichiarato al Corriere della Sera che durante il periodo del liceo Damiano non si applicava molto a tal punto da essere stato bocciato una volta per via del fatto che pensava soltanto alla musica.

Inoltre, l’uomo afferma che il ragazzo non era un suo alunno ma l’ha conosciuto per via del coro che gestiva nel periodo natalizia, rivelando che il cantante non era neanche uno dei migliori ma che col tempo è migliorato.