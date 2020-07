Ascolta Fuori Noi degli Zero Assoluto e Gazzelle

Fuori noi segna il comeback degli Zero Assoluto, che per questa occasione si avvalgono della collaborazione del cantautore romano Flavio Bruno Pardini, alias Gazzelle. Leggi il testo e ascolta il brano.

A oltre quattro anni di distanza dall’ultima fatica discografica “Di me e di te”, Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci tornano con questa gradevole e interessante canzone, scritta dai tre artisti in maniera naturale, senza porsi troppe domande, scadenze o obblighi. Il brano farà parte del futuro settimo album del duo, sul quale al momento non si hanno informazioni.

Il testo di Fuori Noi degli Zero Assoluto

[Strofa 1]

Cosa vuoi?

Io sto bene

Usciamo a bere?

Come stai?

Sembra bene

dormiamo insieme?

[Pre-Ritornello]

Voglio scrivere una frase sul muro

ma con un coltello

che non lasci nessun dubbio

che ogni dubbio è tempo perso

come un sogno che ti sveglia e non lo sai

se sei quello che sei





[Ritornello: Gazz.]

E mi spaccherò la schiena

per portarti dove vuoi

per andare fuori a cena

per non andare fuori noi

siamo sopra un’altalena

e ogni tanto vado giù

ma ogni volta che sto bene

non me lo ricordo più, ohoh

non me lo ricordo

[Strofa 2]

Mi domando cosa vuoi da me

sarei pure disposto a morire

mi rispondo: “se non lo sai te

facevo prima a non uscire”

e sono anni che ci scrivo i pezzi sopra

senza mai capire bene se la vita mi ritorna indietro addosso

vorrei sapere almeno come

e siamo fatti così, così, così

basta poco davvero

sembra tutto più bello lontano da qui

anche se non è vero

[Pre-Ritornello]

Voglio scrivere una frase sul muro

ma con un coltello

che non lasci nessun dubbio

che ogni dubbio è tempo perso

come un sogno che ti sveglia e non lo sai

se sei quello che sei

[Ritornello: Gazz.]

E mi spaccherò la schiena

per portarti dove vuoi

per andare fuori a cena

per non andare fuori noi

siamo sopra un’altalena

e ogni tanto vado giù

ma ogni volta che sto bene

non me lo ricordo più

non me lo ricordo più

non me lo ricordo





