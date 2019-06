Taylor Swift – You Need To Calm Down: lyric video, testo e traduzione

Dopo ME! feat. Brendon Urie, è arrivato il nuovo singolo della pop star statunitense Taylor Swift che si intitola You Need To Calm Down, un’orecchiabile canzone rivolta agli odiatori, disponibile ovunque da venerdì 14 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video dell’inedito, scritto e prodotto dall’interprete con la collaborazione di Joel Little.

Questo pezzo è il secondo assaggio dal settimo album in studio Lover, che vedrà la luce il 23 agosto 2019. Nel progetto, saranno racchiuse diciotto tracce, sedici delle quali ancora tutte da scoprire.

Qui la cantautrice se la prende con coloro i quali postano costantemente commenti offensivi online, mostrando anche il suo sostegno alla comunità LGBTQ, cantando quindi l’orgoglio che anche i gay devono giustamente avere.

You Need To Calm Down testo Taylor Swift

[Verse 1]

You are somebody that I don’t know

But you’re taking shots at me like it’s Patrón

And I’m just like, damn, it’s 7 AM

Say it in the street, that’s a knock-out

But you say it in a Tweet, that’s a cop-out

And I’m just like, “Hey, are you ok?”

[Pre-Chorus]

And I ain’t trying to mess with your self-expression

But I’ve learned a lesson that stressin’ and obsessin’ ’bout somebody else is no fun

And snakes and stones never broke my bones

[Chorus]

So oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

You need to calm down, you’re being too loud

And I’m just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)

You need to just stop, like can you just not step on my gown?

You need to calm down

[Verse 2]

You are somebody that we don’t know

But you’re coming at my friends like a missile

Why are you mad? When you could be Glad? (You could be Glad)

Sunshine on the street at the parade

But you would rather be in the dark ages

Making that sign, must’ve taken all night

[Pre-Chorus]

You just need to take several seats and then try to restore the peace

And control your urges to scream about all the people you hate

‘Cause shade never made anybody less gay

[Chorus]

So oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

You need to calm down, you’re being too loud

And I’m just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)

You need to just stop, like can you just not step on his gown?

You need to calm down

[Bridge]

And we see you over there on the internet

Comparing all the girls who are killing it

But we figured you out

We all know now we all got crowns

You need to calm down

[Chorus]

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

You need to calm down (You need to calm down)

You’re being too loud (You’re being too loud)

And I’m just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)

You need to just stop (Can you stop?)

Like can you just not step on our gowns?

You need to calm down









Taylor Swift You Need To Calm Down traduzione

Tu sei una persona che non conosco

Ma lanci frecciatine come se fosse Patrón

E penso “dannazione, sono le 7 del mattino”

Dillo per strada, è un knock-out

Ma tu lo dici in un tweet, è una scappatoia

E io sono tipo “Ehi, stai bene?”

E non sto cercando di smontare la tua auto-realizzazione

Ma ho imparato una lezione che stressare e ossessionare qualcuno non è divertente

E i serpenti e le pietre non mi hanno mai rotto le ossa

Quindi oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Devi darti una calmata, stai facendo troppo rumore

E penso oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)

Devi smetterla, tipo puoi semplicemente non infastidirmi?

Devi darti una calmata

Sei qualcuno che non conosciamo

Ma ti avvicini ai miei amici come un missile

Perché sei arrabbiato? Quando potresti essere felice? (Potresti essere felice)

Il sole in strada alla manifestazione

Ma preferiresti essere nel Medioevo

Per la realizzazione di quella manifestazione c’è voluta tutta la notte

Devi solo smetterla di parlare per evitare di sembrare stupido e quindi provare a ristabilire la pace

E controllare i tuoi impulsi di urlare a tutte le persone che odi

Perché l’ombra non ha mai reso nessuno meno gay [può essere inteso anche come “meno felice”]

Quindi oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Devi darti una calmata, stai facendo troppo rumore

E penso oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)

Devi smetterla, tipo puoi semplicemente non infastidire nessuno?

Devi darti una calmata





E ti vediamo lì su internet

Confrontando tutte le ragazze che stanno spaccando di brutto

Ma abbiamo capito tutto di te

Ora tutte sappiamo che tuttele abbiamo le corone

Devi darti una calmata

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Devi darti una calmata (Devi darti una calmata)

Stai facendo troppo rumore (Stai facendo troppo rumore)

E penso oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh (Oh)

Devi smetterla (puoi smetterla?)

Puoi non infastidire nessuno?

Devi darti una calmata

Significato di alcune parti

E’ un gioco di parole: taking shots significa fare shottini, ma “taking shots at me” significa lanciare frecciatine, prendere di mira. Patrón è una tequila di alta qualità, spesso bevuta a shottini. La Swift si sta ovviamente rivolgendo a una persona che non conosce, che sfrutta l’anonimato del web, in questo caso di Twitter.

Taylor allude al Pride Parade, la marcia dell’Orgoglio che ha avuto luogo in tutti gli Stati Uniti a sostegno del mese dell’orgoglio. La cantante afferma che coloro i quali protestano contro Pride Parades, sono all’antica e contro il progresso della società.

