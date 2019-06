Le Vibrazioni – L’amore mi fa male: ascolta il nuovo singolo (testo)

Si intitola L’amore mi fa Male il nuovo interessante e atteso singolo de Le Vibrazioni, disponibile ovunque dal 14 giugno 2019. Il testo e l’audio della nuova canzone dal sapore latino del gruppo pop rock milanese capitanato da Francesco Sarcina.

Qui il cantante e chitarrista della band nata nel 1999 nel capoluogo lombardo, racconta la visione di un uomo follemente innamorato di una persona, che nonostante sia consapevole del fatto che sia sbagliato e che questo non lo farà stare bene, non si da pace e continua a coltivare l’ossessione nei confronti di questa persona, che gli ha letteralmente fatto perdere la testa.

Le Vibrazioni L’amore mi fa male testo

Download su: Amazon – iTunes

Ma la senti anche tu quest’aria strana?

Ho i vestiti appiccicati sulla schiena

Mi manda fuori questa musica cubana.

E poi che sono queste facce sorridenti

Questi sorrisi che ci volano dai denti

Sarà l’umidità ma io mi sento a pezzi.

Ma chi l’ha detto che l’amore fa bene

Per adesso a me l’amore fa bene

Mi fa tremare e impazzire.

Ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa male

Ahi ahi ahi ahi

Me mata Santa Madre

Ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa male

Ahi ahi ahi ahi.





Dottore lei dice che è normale

Se ogni notte io la voglio rivedere

Ho questa smania che mi morde come un cane.

Ma chi l’ha detto che l’amore fa bene

Per adesso a me l’amore fa bene

E non mi fa più dormire.

Ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa male

Ahi ahi ahi ahi

Me mata Santa Madre

Ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa male

Ahi ahi ahi ahi ahi ahi ahi ahi ahi

Ahi ahi ahi ahi

Ahi ahi ahi ahi

Ahi ahi ahi.

Ma chi l’ha detto che l’amore fa bene

Offre da bere ma ti lascia da pagare

Mi fa tremare e impazzire

Ahi ahi ahi ahi

(Boom, Ahi ahi ahi ahi)

Ahi ahi ahi ahi

(Boom, Ahi ahi ahi ahi).





Ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa male

Ahi ahi ahi ahi

Me mata Santa Madre

Ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa male

Ahi ahi ahi ahi ahi ahi ahi ahi ahi

Ahi ahi ahi ahi

Ahi ahi ahi ahi

Ahi ahi ahi.

L’amore mi fa

Ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa

Ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa

Ahi ahi ahi ahi

L’amore mi fa

Ahi ahi ahi ahi.





Ascolta su: