Ascolta In The Morning di Jennifer Lopez (con testo e traduzione)

E’ una Jennifer Lopez che invita al suo uomo ad amarla anche al mattino, non solo di sera, quella che sentiamo nel nuovo singolo In The Morning, rilasciato il 27 novembre 2020, a due mesi dal successo del doppio singolo Pa Ti e Lonely, inciso insieme al colombiano Maluma.

Audio, testo e traduzione in italiano di questa orecchiabile canzone della popstar statunitense, scritta con la collaborazione di Daniel Rondón, Jackson Foote, James Abrahart, Jeremy Dussolliet, Johnny Simpson, Patrick Ingunza e Tim Sommers, e prodotta da Jackson FooteJohnny Simpson.

Jennifer Lopez, In The Morning Testo

[Rit.]

If you love me

Say it in the morning

Not just in the evening

Only when you want my body

Want my body

[1a Strofa]

Sweet little white lies

Your sweet little white lies

Leave a bad taste in my mouth

Your taste in my mouth

Black dress with white wine

Mess it up, watch it fall down

When you watch it fall down

[Pre-Rit.]

You tell I’m a real one

I’m the right one

But only when you’re on one

You tell me that you need me, wanna see me

But only when you want some, want some

[Rit.]

If you love me

Say it in the morning

Not just in the evening

Only when you want my body

Want my body

Baby, love me like you mean it

Not just in the evening

Only when you want my body

Want my body

[2a Strofa]

Hands cover my neck

Hold tight cuz you’re obsessed

Come get it in when you’re out

Get it in when you’re out

Go down in the dim light

You love it cause it’s so tight

So you better lock it down

You know you better lock it down

[Pre-Rit.]

You tell I’m a real one

I’m the right one

But only when you’re on one

You tell me that you need me, wanna see me

But only when you want some, want some





[Rit.]

If you love me (If you love me)

Say it in the morning (Say it in the morning)

Not just in the evening (Ooh)

Only when you want my body

Want my body

Baby, love me like you mean it

Not just in the evening

Only when you want my body

Want my body

[Post-Rit.]

(Na-ma-na-na-ma-na ey)

(Na-ma-na-na-ma-na ey)





La traduzione di In The Morning di Jennifer Lopez

[Ritornello]

Se mi ami

Dillo al mattino

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

[1a Strofa]

Dolci piccole bugie innocenti

Le tue dolci piccole bugie innocenti

Lasciano un cattivo sapore nella mia bocca

Il tuo sapore nella mia bocca

Vestito nero con vino bianco

Rovinalo, guardalo cadere

Quando lo guardi cadere

[Pre-Ritornello]

Dici che sono una donna vera

Sono quella giusta

Ma solo quando sei fatto

Mi dici che hai bisogno di me, che vuoi vedermi

Ma solo quando ne vuoi un po’, ne vuoi un po’





[Ritornello]

Se mi ami

Dillo al mattino

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

Baby, amami come si deve

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

[2a Strofa]

Mani che mi coprono il collo

Mi tieni stretta perché sei fissato

Vieni a prenderla quando sei fuori

Lo metti dentro quando sei fuori

Scendi nella penombra

Ti piace perché è così stretta

Quindi è meglio che la chiudi

Sai che faresti meglio a chiuderla

[Pre-Ritornello]

Dici che sono una donna vera

Sono quella giusta

Ma solo quando sei fatto

Mi dici che hai bisogno di me, che vuoi vedermi

Ma solo quando ne vuoi un po’, ne vuoi un po’

[Ritornello]

Se mi ami (se mi ami)

Dillo al mattino (Dillo al mattino)

Non solo la sera (Ooh)

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

Baby, amami come si deve

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

[Post-Ritornello]

(Na-ma-na-na-ma-na ey)

(Na-ma-na-na-ma-na ey)