Ascolta la canzone “XI Comandamento” di Vasco Rossi. Dai anche un’occhiata al testo originale e al significato del singolo interpretato dal cantautore italiano.

Canzone uscita il 12 novembre 2021, “XI Comandamento”, interpretata dal famoso cantautore italiano Vasco Rossi, è una hit che sta avendo un enorme successo grazie ai tantissimi fan.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al significato del singolo.

XI Comandamento significato

Da ciò che si apprende, nell’album “Siamo Qui”, Vasco Rossi ha ripreso il rock degli anni ’60 e ’70 trasformandolo in attuale. A tal proposito, il cantautore italiano ha dichiarato:

“L’album è in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, completamente diverso da quello che si sente in giro, dalle mode di oggi. Questo è un album classic rock, decisamente in controtendenza perché tutte le canzoni sono suonate con strumenti veri, a differenza delle produzioni di oggi”.

Ma qual è il significato di questa canzone? XI Comandamento è stato designato come un singolo sulla fantapolitic-a-pocalittica: cosa ci aspetterà in futuro, con i prossimi governatori?

Testo della canzone di Vasco Rossi

Intro

L’Undicesimo Comandamento

Strofa 1 e Ritornello

Conviene arrendersi, conviene arrendersi all’evidenza

Conviene accorgersi, conviene accorgersi della distanza

Non puoi discuterci

Non puoi discuterci con l’ignoranza

Conviene arrendersi

Conviene arrendersi a oltranza

A oltranza! (x3)

Strofa 2

Avanti il prossimo, avanti il prossimo col mondo che c’è

Avanti il prossimo, avanti il prossimo, va’ avanti te

Avanti il popolo, avanti il popolo del cambiamento

Avanti il prossimo, avanti il prossimo Comandamento

Con l’Undicesimo Comandamento

Con l’Undicesimo Comandamento

Strofa 3, ritornello e conclusione

Conviene arrendersi, conviene arrendersi all’evidenza

Conviene accorgersi, conviene accorgersi della distanza

Non puoi discuterci

Non puoi discuterci con l’ignoranza

Conviene arrendersi

Conviene arrendersi a oltranza

A oltranza! (x3)

L’audio ufficiale della canzone di Vasco Rossi

Giordano Caforio