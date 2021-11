Vasco Rossi, chi scrive i suoi testi? Rimarrete stupiti | Da non credere

Vasco Rossi ha pubblicato una marea di canzoni diventate nel tempo hit della musica italiana. Ma vi siete mai chiesti chi le ha scritte?

Nato a Zocca, in provincia di Modena, nel 1952, Vasco Rossi, sin da bambino viene iscritto ad una scuola di canto facendolo avvicinale al mondo della musica. A 13 anni vince il suo primo concorso L’Usignolo d’oro con il brano Come nelle Fiabe.

A 14 entra a far parte del gruppo musicale Killer, successivamente diventato Little Boys di cui fa parte anche il suo compagno di avventure anche future, Marco Gherardi.

Vasco Rossi: l’autore dei suoi brani

Nel 1967 viene iscritto presso un’Istituto Salesiano, ma l’esperienza in convento si rivela traumatica e il rapporto con i salesiani gli farà avere problemi anche con altre figure ecclesiastiche.

Scappato due volte dall’istituto e rifugiatosi da sua zia, il padre lo iscrive a Bologna in un Istituto tecnico commerciale. Il giovane Rossi dopo le scuole esprime la voglia di studiare teatro presso il DAMS del capoluogo Emiliano ma suo padre non accetta la proposta e si trova costretto a iscriversi ad Economia e Commercio che abbandonerà per iscriversi a Pedagogia ma interrompe il suo percorso ad otto esami dalla laurea.

Nel 1975 fonda la prima radio libera a Zocca, Punto Radio, che ancora oggi copre gran parte della pianura padana arrivando ad essere ascoltata in Piazza San Marco a Venezia.

Grazie a questa sua esperienza inizia a maturare sia come dj che come showman e incontra personaggi illustri della musica italiana che in seguito diventeranno suoi colleghi.

Ecco chi c’è dietro le canzoni di Vasco

Spinto da molti suoi amici, in particolare dal frontman de Gli Stadio, Gaetano Curreri, incide il suo primo 45 giri intitolato JennySilvia contentente i brani Jenny e Silvia.

Nel 1979 appare per la prima volta in televisione ma il successo arriva dopo la sua partecipazioni al Festival di Sanremo 1982 con il brano Vado al massimo che fece scandalo per via della questione che il cantante invece di posizionare il microfono sull’asta se lo infilò in tasca e per via del filo troppo corto gli cadde per terra creando un grosso boato in sala.

Da quel momento in poi, il nome di Vasco Rossi si fa sempre più incessante nel mondo della musica italiana fino ad arrivare ad essere oggi uno dei migliori cantanti del panorama musicale del nostro Paese.

Vasco Rossi ha scritto ben 183 canzoni, ma tra gli autori delle sue hit c’è anche Tullio Ferro.

Compositore e chitarrista italiano, ha scritto Vita spericolata e altri brani del rocker tanto che lui stesso dichiara che “le canzoni di Vasco Rossi scritte da Tullio Ferro sono le più belle”.