Vasco Rossi e il dramma da adolescente: “Ero indifeso”

Il cantante ha confessato di non avere avuto una vita facile prima di approdare al successo. Vasco Rossi ha avuto un’infanzia particolare, un evento che l’ha segnato più di tutti: nessuno poteva mai immaginarlo.

E’ sicuramente uno di cantanti più noti e amati in Italia Vasco Rossi. Il cantante ha una carriera lunghissima costellata da successi ma in molti ignorano alcuni momenti del suo passato particolari.

Vasco Rossi e la sua adolescenza traumatica

La rockstar nostrana è riuscito a realizzare il suo sogno solo grazie al suo talento riempendo stadi enormi. E’ la mamma che gli trasmette l’amore per la musica e così, dopo il diploma di ragioniere, decide di iscriversi al corso di laurea in Economia e Commercio all’Università di Bologna.

In realtà, il suo sogno, era quello di frequentare il DAMS avendo una grande passione per l’arte. Vasco si è fatto influenzare da artisti del calibro di Lucio Battisti ma anche dai più famosi gruppi rock come i Rolling Stones. Nel ’74 il cantante decide di dedicarsi ad altri tipo di studi, un corso di laurea diverso, ma purtroppo non ha concluso e ha lasciato l’Università a soli 8 esami dalla tesi.

E’ grazie all’amico Marco Gherardi che l’approccio con la musica diventa più tangibile. E’ lui, infatti, a convincere il grande Vasco a fondare Punta Radio, la prima radio dopo la fine del monopolio Rai. Diventa così il DJ principale e così riesce a conoscere personaggi di spicco della musica.

Qualche tempo fa, l’artista Vasco ha raccontato un particolare del suo passato non proprio positivo.

Il passato drammatico

Si tratta di un’intervista alla celebre rivista Rolling Stone. Vasco ha raccontato un episodio molto divertente: quando aveva appena 12 anni, la madre lo iscrisse ad un concorso canoro, l’Usignolo d’oro, a Modena“.



Si trattava, ovviamente, di una gara di paese fatta per le mamme e i loro figli. Era più per far divertire le mamme che i loro bambini. Vasco al tempo era piccolino e si sentiva totalmente indifeso in quel mondo e non trovava quest’esperienza allettante, anzi. La mamma voleva che cantasse specialmente le canzoni di Sanremo.

La Domenica, quando era dai nonni a pranzo, Vasco saliva in piedi sul tavolo per cantare esortato sempre da sua mamma. Un momento di famiglia che l’artista custodisce ancora gelosamente.