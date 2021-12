Ascolta la canzone “Notte Brava” del rapper Fedez. Dai anche un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Canzone uscita il 26 novembre 2021, “Notte Brava”, interpretata dal famoso rapper milanese Fedez, è una hit, tratta dall’album “Disumano”, che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Notte Brava testo, Fedez

Strofa 1

Tutta la notte nella tua ferita

Non voglio saperne del foro d’uscita

Ma rimanere dentro odio e cambiamento

Anche se è tutto finito, come il ‘900

Il libro ha esaurito le pagine

Esaurito le lacrime

E le mie sigarette automatiche

Se sei convinta anche tu

Dai, non vediamoci più

Sveglio da quattro notti e centoventi giorni

È così bello il sogno e alla fine non dormi

Giorni interi da stranieri, muti come l’acca

Naufraghiamo in una goccia di ‘sto letto ad acqua

Ritornello

Forse un giorno mi dirai dov’è

Quella voglia di fottere il mondo

È colpa delle macchine

Se qui sotto si vende l’amore

Lo so che ci credevi in me

Ma non ce l’abbiamo fatta e torniamo a casa

Coi segni sulla faccia, notte brava

Fra un’ora inizia un’altra settimana

Post-Ritornello

Volevi la festa, sei su un’autostrada

Quanto sei molesta quando sei ubriaca

Chiudimi la bocca, aprimi la testa

Godiamoci la notte che ci resta

Strofa 2

E balli in metro col vestito da sposa

Di una tua amica che per questo ti odia

Tanto sono tutte false

Le tue amiche americane

Quanto amore ci rimane

La vuoi indietro la tua chiave?

Ritornello

Forse un giorno mi dirai dov’è

Quella voglia di fottere il mondo

È colpa delle macchine

Se qui sotto si vende l’amore

Lo so che ci credevi in me

Ma non ce l’abbiamo fatta e torniamo a casa

Coi segni sulla faccia, notte brava

Tra un’ora inizia un’altra settimana

Strofa 3

Questa camera brucia

Vista sull’equatore

Cento gradi di sole

E di separazione

Giochi di strada

Sangue sopra la firma di Prada

Se cade una stella l’assicurazione non paga

Cosa resta di me? Giochi rotti dell’asilo

Sentimenti con te, aquiloni senza filo

Vendi i ricordi e facci quattro soldi

È così bello un sogno e alla fine non dormi

Ritornello e conclusione

Forse un giorno mi dirai dov’è

Quella voglia di fottere il mondo

È colpa delle macchine

Se qui sotto si vende l’amore

Lo so che ci credevi in me

Ma non ce l’abbiamo fatta e torniamo a casa

Coi segni sulla faccia, notte brava

Tra un’ora inizia un’altra settimana

Il videoclip ufficiale

Giordano Caforio