Rihanna, la nuova Repubblica di Barbados la nomina eroina nazionale

La cantante Rihanna è stata nominata eroina nazionale nel suo paese diventato Repubblica indipendente. Ecco cosa è accaduto.

Robyn Rihanna Frenty, meglio conosciuta con il nome di Rihanna, è una cantante attrice e modella barbadiana.

Nata a Saint Michael nel 1988, una delle parrocchie delle Barbados, che comprende anche Bridgetown, la sua infanzia viene segnata dall’uso incessante della cocaina da parte di suo padre e dal divorzio dei suoi genitori.

Rihanna diventa eroina nazionale

Durante le scuole elementari è stata vittima di bullismo per via del colore di pelle più chiaro rispetto a quello dei suoi compagni.

Da sempre cresciuta ascoltando musica raggae all’età di sette anni comincia a cimentarsi con il canto fino a studiare presso la Combermere School dove all’età di quindici anni forma un trio con delle sue amiche di classe.

Dopo aver prestato servizio nei Barbados Cadet Corp, il corpo d’addestramento delle forze di difesa barbadiane, nel 2003 col suo gruppo si presenta al produttore Evan Rogers e assieme a sua madre l’anno successivo si reca presso il Connecticut a Stamford nella casa del produttore e appena compiuti 16 anni si trasferisce negli USA per seguire gli spostamenti di Rogers.

Debutta nel 2005 con il suo primo disco debuttando alla decima posizione della Billboard 200 e il suo singolo di debutto Pon de Replay raggiunge la top ten di molti paesi tra cui anche l’Italia.

A questi seguono altri singoli di successo tra cui SOS e Unfaithful che diventano subito delle hit facendo crescere la fama dell’artista.

Durante questo periodo prendere parte ad alcune pellicole e serie tv prestando il suo volto per un cameo.

Nel 2007 pubblica il singolo Umbrella, cantato in featuring con Jay Z, il brano diventa subito un vero e proprio tormentone in tutto il mondo e nel Regno Unito si piazza per dieci settimane consecutive al numero uno delle classifiche diventando il primo singolo a rimanere sulla vetta del Paese.

Il riconoscimento della Repubblica delle Barbados

La sua estensione vocale è quella di un mezzosoprano e la cantante ha istituito nel 2006 la fondazione Believe per aiutare i bambini ammalati in stato terminale.

Le Isole Barbados, per festeggiare il distacco dal Regno Unito e la proclamazione della Repubblica, hanno dichiarato Rihanna eroina nazionale. L’annuncio è stato dato dalla Prima Ministra Mia Mottley, davanti una grande folla e dalla prima Presidente della Repubblica Sandra Mason.

“Possa tu continuare a brillare come un diamante e portare onore alla tua nazione con le tue opere, con le tue azioni” ha dichiarato la Prima Ministra onoreficiandola come ambasciatrice.