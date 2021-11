X-Factor: come partecipare come pubblico: è semplicissimo

E’ uno dei talent di canto più seguiti: X-Factor, quest’anno ha tra i giudici Emma Marrone, Hell Ratorn, Manuel Agnelli e Mika. Una squadra che non ha fatto altro che accrescere l’attenzione sul programma facendo alzare lo share in maniera notevole.

I giudici sono parte importante del programma ma sicuramente la parte più importante è rappresentata da

X-Factor, come partecipare al programma nel pubblico

E’ una vera e propria industria del talento X-Factor. E’ l’unico vero talent che tiene testa ad Amici di Maria De Filippi. I cantanti che vogliono avere successo, o vanno nel primo o nel secondo programma.

I giudici sono difficili da convincere ma sicuramente, con il loro background musicale riescono ad avere una panoramica completa su generi, voci e testi innovativi che sanno di qualcosa di speciale che vale la pena ascoltare.

Non tutti riescono ad arrivare fino alla fine del programma, gli step sono tanti e la concorrenza non manca mai. Anche però superare le prime fasi può fornire un motivo in più per credere nel proprio sogno. Se qualcuno vede del potenziale il gioco vale sempre la candela.

Se semplicemente si è appassionati di musica si può anche solo assistere allo spettacolo come pubblico. Ma come ci si prenota?

Come partecipare al programma

Vi siete mai chiesti però qual è il procedimento per entrare a far parte del pubblico di questo talent famoso in tutto il mondo?

La prassi viene rivelata proprio dal sito ufficiale del programma: in sostanza, dovrete inviare semplicemente una mail a pubblico@fremantlemedia.it.

E’ importante però indicare nel corpo della mail, il proprio nome, cognome, la data di nascita, la provenienza e il proprio numero di cellulare. Si può anche prenotare per un gruppetto di persone ma in questo caso va indicato il numero esatto dei componenti e per ognuno i dati che abbiamo sopraelencato.

Insomma, non vi resta che aprire la vostra mail e prenotarvi per una registrazione. Negli anni scorsi la registrazione era più difficile, si poteva sperare di assistere al programma solo nella finale – unica puntata in diretta- vincendo però i biglietti chissà come.