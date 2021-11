Måneskin: com’erano prima di diventare famosi? Irriconoscibili | FOTO

Grazie all’Eurovision i Måneskin hanno raggiunto la fama internazionale tanto desiderata e più che meritata. Il gruppo ha però un passato poco noto. Vi siete mai chiesti com’erano prima del successo? Il loro stile era un tantino differente.

Un gruppo italiano simile è una rarità. Il nostro paese ha tantissimi talenti, non solo nel canto, ma in genere questi ultimi hanno comunque un’origine comune derivata dal bel canto. La loro musica, invece, differisce totalmente.

Måneskin, com’erano prima del successo? La foto del passato

Un gruppo che ormai si è fatto conoscere in tutto il mondo: i Måneskin però non sono sempre stati gli outsider che conosciamo oggi. I 4 artisti in passato sfoggiavano un look decisamente diverso, più contenuto se vogliamo usare un termine non esagerato.

L’anima è sempre quella, ma ovviamente i 4 hanno trovato un loro stile definito solo dopo tanti anni di ‘gavetta’.

Prima di approdare al palco che ha dato loro la notorietà, X-Factor, Damiano e gli altri si esibivano spesso per strada, come han fatto tutti i grandi artisti prima di diventare famosi.

LEGGI ANCHE –>Måneskin I Wanna be your slave: ascolta e leggi il testo della canzone

Il gruppo in passato: irriconoscibile!

Il loro successo si deve senz’altro anche al loro stile inconfondibile. Ormai il loro essere rock anticonformisti si rivela in modo evidente anche attraverso la loro immagine. I loro album sono sempre più ‘spinti’: Victoria spesso non esita a mostrarsi in deshabillé.

Damiano invece ha dato una svolta radicale alla sua immagine tagliando i capelli, truccandosi in modo forte e coprendo il suo corpo con piercing e tatuaggi.

Per non parlare di Ethan e Thomas che sono praticamente irriconoscibili. La foto che oggi vi mostreremo risale ad un bel po’ di anni fa: i 4 componenti del noto gruppo sembrano una band – sempre talentuosissima- ma decisamente meno estrema di quella attuale.

Il confronto con il loro look attuale rende evidente il cambiamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)



Su Youtube si possono ancora trovare dei video delle loro esibizioni on the road. La voce di Damiano e il soud tipico della band tutta italiana è l’unica cosa riconoscibile.